Coronavirus, positivi ancora in calo. Oltre 50mila persone guarite

Ieri, per la prima volta dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero di persone attualmente positive è diminuito. Oggi il calo non solo si conferma ma si fa più evidente: al momento, i positivi nel Paese sono 107.709 con un decremento di 528 unità.

Prosegue il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi, in terapia intensiva si contano 2.471 pazienti, 102 meno di ieri. Scende anche il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 24.134 persone (-772). 81.104 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Nuovo record di guariti: oggi si registrano altre 2.723 unità che fanno salire il totale a 51.600 (ieri +1.822).

Dopo tre giorni, i decessi salgono di nuovo sopra le 500 unità: nelle ultime 24 ore sono morte 534 persone (ieri le vittime erano 454) che portano il totale a 24.648. Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto quota 183.957 (+2.729 rispetto a ieri). Oggi sono stati fatti 52.126 tamponi (ieri 41.483).

Lombardia

Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Lombardia sono stati registrati 67.931 casi, con 960 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 735. I ricoverati sono 9.805, 333 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 851 pazienti, 50 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 203 decessi che portano il totale delle vittime a 12.579 (ieri sono state 163).

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 10.788. Rispetto a ieri, la crescita è di 50 unità. A Brescia invece si sono accertati 74 nuovi casi e il totale è arrivato a 12.078. Nella provincia di Milano i positivi sono 16.520, 408 più di ieri quando si erano registrati 287 casi sul giorno precedente. In città i casi sono saliti a quota 6.955 (+246, mentre ieri l'incremento era stato di 160).

Lazio