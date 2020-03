Coronavirus, quasi 15mila i malati: 250 decessi in un solo giorno

Sono 1.439 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 181 in più di ieri. Numeri che salgono così come fanno quelli dei decessi: 250 in un solo giorno per un totale di 1.266. Questi i dati forniti dal commissario per l'emergenza e capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana. " Il totale dei positivi è di 14.955 positivi - ha spiegato Borrelli -, con un aumento di 2.116 ".

In Italia, dall’inizio della diffusione del virus cinese, 17.660 persone hanno contratto il Covi-19 (contando positivi, morti e guariti in totale). I pazienti ricoverati con sintomi sono 7.426; 1.328 sono in terapia intensiva, mentre 6.201 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

" I dati sulla mortalità si vanno approfondendo con le cartelle cliniche dei deceduti: i pazienti morti con il coronavirus hanno una media di oltre 80 anni, 80,3; le donne sono solo il 25,8%. L'età media dei deceduti è molto più alta degli altri positivi. Il picco di mortalità c'è tra 80-89 anni. La letalità, ossia il numero di morti tra gli ammalati, è più elevata tra gli over 80 ", ha spiegato Silvio Brusaferro. Il direttore dell'Istituto superiore di sanità ha anche aggiunto che " due pazienti con età inferiore ai 40 anni sono deceduti: una aveva 39 anni e una patologia neoplastica è morta in ospedale, un'altra persona di 39 anni deceduta in casa aveva alcuni fattori di comorbosità, come diabete, obesità e altri disturbi ". L'istituto è sempre al lavoro per confermare in che misura il coronavirus abbia un ruolo diretto nelle morti.

Il commissario Borrelli ha fatto anche il punto sulla distribuzione del materiale. " Oltre un milione di mascherine sono state distribuite anche oggi. Siamo a oltre 5 milioni in totale". "La CROSS oggi ha evacuato 30 pazienti, di cui due pazienti affetti da Covid-19 e 28 non affetti - ha aggiunto -. Per il trasferimento abbiamo utilizzato 14 elicotteri del 118, 12 ambulanze medicalizzate, 3 elicotteri e 1 aereo dell'Aereonautica militare ". " Stiamo lavorando con le Regioni fin dall'inizio per il potenziamento delle terapie intensive. Stiamo acquisendo materiale, specialmente i ventilatori, dobbiamo lavorare, come stiamo facendo, per potenziare le strutture ospedaliere ", ha continuato Borrelli ricordando che in passato, con emergenze diverse, la collaborazione con altri Paesi è stata " più incisiva. Il fatto che il coronavirus sia contagioso ci permette di cooperare nel tracciare possibili soluzioni, ma non c'è stata finora una cooperazione diretta" dalla Protezione civile di altri Paesi verso quella italiana.