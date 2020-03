Coronavirus, quasi mille morti in un giorno

Il numero dei morti è il più alto di sempre: 969 (50 relativi a ieri che non erano stati contati) per un totale di 9.134. Aumenta anche il numero dei nuovi contagiati. Ad oggi, sono 66.414 i soggetti positivi: 4.401 in sole 24 ore mentre ieri si erano registrati 4.492 nuovi casi.

Sale di 589 unità il numero dei guariti (10.950 in totale). Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, 86.498 persone hanno contratto il Covid-19 (5.959 persone in più rispetto a ieri, contando anche morti e guariti). I pazienti ricoverati con sintomi sono 26.029; 3.732 sono in terapia intensiva (+ 120, +3.3%), mentre 36.653 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Sono questi i dati riferiti dal Commissario straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza stampa quotidiana.

Lazio