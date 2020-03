Coronavirus, Rezza: "Solo tra un mese capiremo effetti delle chiusure"

Le misure di contenimento del coronavirus, come le chiusure di numerose attività e l’isolamento nelle proprie case, sono sacrifici necessari per contenere l’infezione che in Italia ha già causato oltre 10mila morti. Per sapere se hanno sortito degli effetti positivi, però, sarà necessario attendere almeno un mese, arco di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno restare inalterati.

Ad affermarlo è Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive Istituto Superiore di Sanità, che in un'intervista al Corriere della Sera ha respinto con forza le ipotesi, seppur vaghe, di far tornare gli italiani alla normale quotidianità. "Macché riaperture. Dobbiamo toglierci questa parola dalla testa per un bel po’. Ancora dobbiamo vedere gli effetti chiari delle misure di contenimento e già pensiamo alla vita normale? Non esiste".

Rezza ha spiegato che il virus non scompare per incanto e "se anche avessimo la bacchetta magica per eliminarlo dovremmo fare i conti col resto d'Europa, con i Paesi che non hanno adottato provvedimenti forti prendendo a modello la città di Wuhan, dove è cominciata l'epidemia. Che facciamo, sigilliamo le frontiere per difenderci?".

Pertanto, secondo l’esperto il prolungamento delle chiusure è inevitabile. A supporto di tale tesi Rezza ha mostrato un semplice esempio: nelle ex zone rosse del Nord, a Codogno in particolare, dove le chiusure sono scattate prima si è registrata una decrescita della trasmissione del virus. "Nel resto d'Italia - ha continuato- sono cominciate l'8 marzo. In sole 2 settimane gli effetti del blocco non sono visibili, per avere chiarezza bisogna arrivare almeno fino alla fine di aprile. È logico prevedere di allungare il blocco almeno di altre due settimane".