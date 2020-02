Coronavirus, Rita Dalla Chiesa e la polemica a Ischia: "Amici del nord andiamo altrove"

Si riaccende la polemica. In un tweet Rita Dalla Chiesa reagisce contro l’episodio di razzismo che aveva colpito l’isola di Ischia solo pochi giorni fa. Il tutto legato, purtroppo, all’epidemia da coronavirus. “Ma la signora di #Ischia???? Amici del Nord ci sono tanti di quei posti belli in #Italia che possiamo vivere anche se non andiamo a #Ischia. Ricordiamocelo soprattutto per le vacanze estive... Anche se non è giusto che per colpa di una fuori di testa paghino anche gli altri” , queste le parole della conduttrice.

I fatti a cui si riferisce sono accaduti domenica scorsa, quando i sindaci dell’isola avevano provato con un’ordinanza a vietare lo sbarco ad alcuni turisti arrivati da Lombardia e Veneto. E una donna si era messa a inveire nel porto contro di loro. L’appello a boicottare Ischia rischia di avere conseguenze pesanti. La polemica, ovviamente, si è subito diffusa attraverso i social in tutto il Paese, dove ora ci sono due schieramenti contrapposti: quelli che danno ragione a Rita e quelli che, nonostante tutto, difendono l’isola, i sindaci e la donna che inveiva contro i settentrionali.

Il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, prova a correre ai ripari: “Nessuna discriminazione razzista, la nostra terra è votata da sempre all’accoglienza e la nostra intenzione era ed è esclusivamente quella di tutelare il diritto alla salute di isolani e turisti. Quanto al post di Rita Dalla Chiesa, non possiamo che sorprenderci per le sue parole e invitarla presto a Ischia per farle toccare con mano il nostro millenario spirito di accoglienza” . Si spera che il sindaco riuscirà a riportare Rita sull’isola verde. Magari quando l’emergenza del coronavirus sarà passata.

In tanti lo auspicano: “Mi spiace se questa dannata psicosi ha fatto sì che persone estremamente ospitali, quali gli ischitani, siano, di colpo, diventate maleducate. Continuate a venire sulla nostra accogliente isola. Fra qualche giorno tutto questo sarà solo un brutto ricordo. Io, da ischitano acquisito, ho vergogna di ciò che è accaduto al porto e, spero, non si ripeterà più” , scrive un residente su Twitter. Intanto su alcuni gruppi Facebook, gli amministratori hanno deciso di cancellare i post più aggressivi e polemici.

Sono numerosi, invece, quelli di solidarietà e apprezzamento lasciati da turisti settentrionali: “Evviva Ischia, torneremo appena possibile”. “Grazie dal Veneto. A giugno scorso sono stata vostra ospite, meravigliosa isola”. Molti sottolineano: quello della donna che gridava “Vergogna!” ai turisti sul traghetto era un gesto isolato. Un gesto che, però, deve avere profondamente colpito Rita Dalla Chiesa, che di Ischia è sempre stata innamorata. E che potrebbe costare caro alle strutture alberghiere nella bella stagione.