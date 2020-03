Coronavirus, ora rincarano anche ortofrutta e pesce

Il timore dell’aumento dei prezzi di alcuni prodotti in questo periodo segnato dall’emergenza coronavirus sembra essersi materializzato. Almeno in alcuni mercati di Roma.

A riferirlo è Il Messaggero che segnala come oggi, ad esempio, le arance e le mele costino anche 3 euro al chilo. Per lo stesso quantitativo di peperoni e broccoli, invece, l’acquirente deve sborsare 3,50. Soltanto sull'ortofrutta, la crescita media dei prezzi si aggira tra il 20 e il 30 per cento in più. Peggio va a quanti desiderano portare a casa dell’altrettanto nutriente pesce: le alici vengono vendute a 12 euro al chilo, circa il doppio rispetto a qualche settimana fa.

Qualcuno potrebbe chiedersi se gli aumenti riguardino solo quei prodotti di fine stagione, come le arance Navel. E invece no. Perché il rincaro si estende anche a quelli la cui raccolta è appena iniziata. I prezzi delle mele sarebbero quasi raddoppiati tanto che sono passati dall’euro che si deve sborsare all'ortomercato ai circa 2 euro, o addirittura 3 se si tratta di fuji, al banco. Per non parlare dei broccoli e dei fagiolini che, negli ultimi giorni, hanno segnato anche un +40%. Rincari, seppur molto più contenuti, ci sono stati anche per cipolle e patate: per questi due prodotti si segnalano solo 10 centesimi di aumento. Zucchine e carciofi, invece, sostanzialmente non hanno visto l’incremento di prezzi.

Dalla terra al mare. Quello del pesce è un mercato che sta risentendo pesantemente della chiusura dei ristoranti. La domanda è calata e così grandi pescherecci si sono arresi e hanno sospeso il lavoro. Attività che, invece, sta proseguendo per i piccoli pescatori: le alici, come già scritto, hanno visto raddoppiare i prezzi mentre le seppie e le pezzogne segnano un +5%. Senza nessuna variazione degna di nota è il costo del pesce di allevamento.

Ma a gettare acqua sul fuoco delle polemiche per gli aumento dei prezzi è Fabio Massimo Pallottini, direttore generale del Centro Agroalimentare di Roma, il più grande d’Italia, che ammette che "siamo in presenza di normali oscillazioni dei prezzi dovuti alla domanda e all'offerta" ma non si può parlare apertamente di rincari generalizzati. "Occorre sempre sottolineare – ha dichiarato Pallottini - che i prezzi monitorati dal noi al Car sono all'ingrosso e che il mercato è comunque un luogo competitivo".

Ma i rincari si potrebbero spiegare anche con quanto avviene nella filiera, cioè tra gli ortomercati e i rivenditori finali. "Sono cresciuti soprattutto i prezzi delle arance, sparite negli ultimi giorni, o delle mele Fuji le cui scorte si stanno ultimando. Ma sono molto convenienti i carciofi rispetto al passato. Quanto è l'extracosto previsto per il nostro passaggio della filiera? Considerando il costo dei trasporti, direi una quindicina di centesimi" , ha affermato Mario, titolare di un magazzino sull'Aurelia. Una motivazione giusta? Diversi esercenti non concordano con tale tesi. Qualcuno racconta che i rincari si registrano già dai grossisti.

Sia come sia, l’altro problema riguarda le attività commerciali di Roma fermate dal decreto legge per contenere l’epidemia di coronavirus e che obbliga alla chiusura tutti quei locali considerati non essenziali. Nelle ultime ore sono arrivate alla Prefettura 1.200 richieste da parte di imprese romane che vogliono restare aperte nella Capitale. È possibile che presto partiranno i controlli congiunti da parte della Guardia di Finanza e della Camera di commercio per le valutazioni dei casi. La chiusura delle attività è un grave danno economico che il coronavirus sta creando all'Italia.