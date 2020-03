Coronavirus, a Salerno elicottero in azione contro chi non rispetta regole

Gli appelli a restare a casa per contrastare l’avanzata del terribile coronavirus proseguono incessanti ma a volte cadono nel vuoto. Il rischio è che se non si rispettano le regole l’epidemia si allargherà in modo incontrollabile in tutta Italia. La Lombardia è la Regione che al momento sta pagando il prezzo più caro a causa dell’infezione. Il numero di persone morte e contagiate cresce, purtroppo, giorno dopo giorno. Il sistema sanitario locale sta reggendo ad una pressione fortissima ma la tenuta non è infinita.

Uno dei timori è che il coronavirus possa dilagare anche nel Centro e nel Sud Italia. Se così fosse, la situazione si aggraverebbe e non poco. Un rischio da evitare. Per questo il governatore della Campania Vincenzo De Luca continua a trattare l’emergenza coronavirus come se fosse una vera e propria guerra sapendo che non esiste un armistizio ma solo la vittoria o, speriamo di no, una devastante sconfitta.

Il governatore fin da subito ha utilizzato il pugno duro con ordinanze decisamente restrittive. De Luca non perde occasione per ribadire che è assolutamente vietato uscire di casa, a meno di motivi urgenti come l’acquisto di alimentari o per lavoro le cui esigenze rendono impossibile operare da casa.

Ma non tutti rispettano le indicazioni che giungono da Roma o quelle dello stesso governatore. È capitato anche a Salerno che qualcuno è uscito dalla propria abitazione per motivi non urgenti. Nel quartiere Pastena, zona del porticciolo col lungomare e gli scogli, nelle scorse ore è accaduto un qualcosa che a molti ha richiamato alla mente una scena di un film d’azione americano.

La bella giornata invogliava a passeggiare e a fermarsi per prendere il sole. Purtroppo di questi tempi fare ciò non è possibile. Tutta colpa del coronavirus, nemico invisibile che medici e infermieri stanno combattendo con grande impegno e valore. Un gruppetto di ragazzi, però, non ha seguito le norme e si è piazzato sugli scogli.

Ad un tratto, ecco che accade l’impensabile. Un elicottero della polizia, in volo di perlustrazione lungo la costa, ha individuato i ragazzi e, abbassandosi sull’acqua, si è avvicinato con fare minaccioso. Una scena degna del film Apocalypse Now. Una voce dal megafono ha chiesto ai ragazzi in modo perentorio di andare via. E loro, piuttosto spaventati, hanno subito eseguito l’ordine.