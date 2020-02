Coronavirus, scuole chiuse nelle Marche: "Decisioni del governo troppo lente"

" Non si può giustificare la chiusura e la sospensione delle attività scolastiche nelle Regioni non coinvolte dal Coronavirus. Possiamo sospendere i viaggi di istruzione e tutte le attività che, in questo momento, possono essere considerate non necessarie ". Così il premier Giuseppe Conte si è espresso sulla possibilità di chiudere le scuole a livello nazionale, annunciando che nel pomeriggio sarebbe stata messa a punto l'ordinanza da varare poi nella sera. Ma la Regione Marche non ha atteso e ha preso dei provvedimenti. " I tempi di un'ordinanza non possono seguire un andamento così lento ", ha spiegato Luca Ceriscioli.

Il governatore ha così motivato la decisione di andare per la propria strada: " Non è possibile non stare su tempi certi. 24 ore le abbiamo concesse anche per rispetto istituzionale. La cosa migliore era fare l'ordinanza, non con l'idea di generare panico, ma per dare giuste rassicurazioni ai cittadini ". Anche perché si è registrato un caso positivo a Cattolica " che ha tante relazioni con la nostra Regione ". " Eravamo convinti quando il virus era a Piacenza, lo siamo di più oggi ", ha aggiunto. Va comunque precisamente che al momento non vi è alcun contagio in Regione. I due nella giornata di ieri si erano resi protagonisti di uno "scontro" a distanza: Ceriscioli aveva disposto la chiusura delle strutture scolastiche e universitarie, ma il presidente del Consiglio ha fatto annullare tutto mediante una telefonata.

Le misure

A partire dalla mezzanotte di mercoledì 26 febbraio fino alle ore 24.00 di mercoledì 4 marzo sul territorio delle Marche, in quanto confinante con i cluster, verranno adottate diverse misure: tra queste la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, della frequenza delle attività scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, eccezion fatta per " le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini ".