Coronavirus, Severgnini: "Invitato in Rai, non mi hanno fatto entrare perchè sono di Crema"

Non è stato fatto entrare in Rai perché è originario di Crema, una zona non lontana da Codogno, uno dei focolai del coronavirus. Protagonista della vicenda è stato Beppe Severgnini. Il giornalista ha raccontato l’episodio durante l’intervento a Otto e Mezzo su La7. Ospite di Lilli Gruber, il saggista ha parlato di come l’agitazione abbia generato paura e vulnerabilità tra i cittadini.

“ Un po’ di confusione c’è stata nel nostro Paese. Forse anche dell'ansia eccessiva ”, ha sottolineato il saggista. Poi ha rivelato il fatto che gli è successo poche ore prima. “ Sono stato invitato da un programma della Rai, ma ancora prima che io confermassi la mia presenza - ha spiegato -, mi hanno detto che io sono di Crema, che è nella Lombardia del sud, e quindi non avrei comunque potuto entrare nello stabile ”.

Severgnini ha evidenziato che non poter entrare nello studio Rai di Milano è stata “ una stranissima sensazione ”. E poi si è chiesto in tono ironico quali sono i luoghi dove una persona dovrebbe andare e quali sono le regole da seguire per fronteggiare l’epidemia. Poi l’editorialista del Corriere della Sera ha precisato che il nostro Paese si è mosso bene, in modo deciso e ha fatto molti controlli e ha aggiunto che “ sono venuti fuori dei casi positivi e ce ne saranno tanti atri in giro ”.

Severgnini ha sottolineato che questo virus “ è una cosa seria però non c’è dubbio che abbiamo esagerato ”. Quindi il giornalista ha detto che “ la prima colpa è nostra, cioè di una società sostanzialmente fragile, che non è più abituata all’incertezza, le generazioni prima di noi - ha proseguito il saggista - erano abituate all’incertezza, mio padre si è fatto l’influenza spagnola, ci sono state le guerre ”. L’editorialista del Corriere ha quindi ribadito che la nostra società si è riscoperta vulnerabile, ansiosa e talvolta anche aggressiva.