Il coronavirus sopravvive sullo smartphone

Lavarsi bene le mani: è questa una delle indicazioni date dagli esperti per contrastare la trasmissione dell'infezione da coronavirus. Ma non basta. Bisogna curare anche l'igiene degli ambienti e degli oggetti che tocchiamo ogni giorno, a partire dal proprio smartphone. Quattro ricercatori tedeschi dell’Istituto di Igiene e Medicina Ambientale dell’ospedale universitario di Greifswald, in Germania, hanno scoperto pochi giorni fa che il Covid-19 può resistere e rimanere infettivo sulle superfici almeno per quattro o cinque giorni. Ma la capacità di sopravvivenza del virus può arrivare fino a nove giorni in condizioni favorevoli.

Ecco quindi che l'igiene è fondamentale e mantenere disinfettate le superfici è un modo per arginare il rischio di contagio. Non solo maniglie e pulsanti. È importante tenere pulito anche il cellulare, colonia di virus e batteri. Lavarsi le mani, ma poi toccare lo smartphone centinaia di volte al giorno è inutile. Secondo il World Economic Forum, il coronavirus resiste tre giorni su superfici di plastica e metallo e quattro sugli schermi di pc, tablet e smartphone. Come riporta il Messaggero, su TikTok ha pubblicato un video dove spiega come difendersi da questo tipo di contagio.

È infatti probabile che una persona si lavi le mani e poi tocchi il telefono pensando di essere al sicuro. Invece sullo smartphone si trovano virus e batteri che possono essere poi portati al viso e agli occhi. Per questo è molto importante disinfettare il cellulare ancor prima di lavarsi le mani. Come? Basta un fazzoletto imbevuto di alcol, una salviettina disinfettante, oppure utilizzare detergenti fatti apposta per schermi e display.

