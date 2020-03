Coronavirus, stabile la crescita dei positivi. 756 morti in un solo giorno

Nelle ultime 24 ore sono morte 756 persone, un numero di poco inferiore rispetto a quello di ieri (889) che fa salire il totale delle vittime a 10.779. Aumenta ancora il numero dei nuovi positivi, ma la crescita rimane stabile. Ad oggi, sono 73.880 i malati: 3.851 in più in sole 24 ore mentre ieri si erano registrati 3.651 nuovi casi. I guariti superano quota 13mila (13.030, in particolare) con 646 nuovi guariti rispetto a ieri. Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, 97.689 persone hanno contratto il Covid-19 (5.217 persone in più rispetto a ieri, contando anche morti e guariti). I pazienti ricoverati con sintomi sono 27.386; 3.906 sono in terapia intensiva (+50, +1,3%), mentre 42.588 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Sono questi i dati riferiti dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana sull'emergenza coronavirus nel Paese.

" I pazienti trasferiti dalla Lombardia sono 92, in totale 52 pazienti Covid e 40 non Covid. Solo oggi sono otto i pazienti affetti da coronavirus trasferiti in Germania, sei da Bergamo a Norimberga e due da Cremona a Colonia ", ha aggiunto Borrelli ringraziando " il governo tedesco per aver messo a disposizione posti in terapia intensiva e il popolo albanese per la partenza di 30 medici per l'Italia ".

Per quanto i dati di oggi, Luca Richeldi, pneumologo del policlinico Gemelli, ha spiegato che " il numero dei decessi è passato da 969 di due giorni fa a 756 oggi: questi sono cambiamenti grandi, 10-15 per cento a giornata. Prova di un sistema sanitario che sta rispondendo e lo stesso per le terapie intensive: 120, 124 e 50 oggi. Sono numeri solidi e concreti, un riflesso dell'efficacia delle misure messe in campo" . Richeldi ha poi sottolineato che " si tratta di una battaglia molto lunga " e che " dobbiamo essere rigorosi nel rispetto delle misure. Non dobbiamo abbassare la guardia ".

Lombardia

" Ad oggi, in Lombardia, le persone positive sono 41.007 (+1.592). Gli ospedalizzati sono 11.613, 416 in più rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono arrivati a 1.328 (9 in più rispetto a ieri). I dimessi continuano ad aumentare e salgono a quota 9.255 (+303). Cresce anche il numero delle vittime: sono 416 i morti di oggi e arriviamo a un totale di 6.360. Il dato dei deceduti è l'ultimo che diminuirà, ma ogni giorno è una pugnalata ". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso dell'aggiornamento quotidiano su Facebook sull'emergenza coronavirus.

Per quanto riguarda le province, a Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 8.527 (178, mentre ieri erano stati +289). Nella provincia di Brescia, invece si sono accertati 335 nuovi casi e il totale è arrivato a 8.013. In provincia di Milano il totale dei casi positivi è di 8.329, " 546 più di ieri, quando questo dato era di 314 ", ha sottolineato l'assessore. A Milano città, invece, i casi totali hanno raggiunto i 3.406 casi, con una crescita in 24 ore di 247 pazienti (ieri erano +150).

Lazio