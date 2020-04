Coronavirus, la stima sui morti di Bergamo: "In un mese sono 4.500"

In provincia di Bergamo, i morti di marzo per nuovo coronavirus sarebbero stati 4.500. È il risultato di una ricerca effettuata dall'agenzia Intwig e dall'Eco di Bergamo, che svela i numeri reali delle vittime causate dalla pandemia da coronavirus, che ha colpito pesantemente la zona.

Lo studio porta alla luce numeri diversi da quelli ufficiali, che parlano di 2.060 morti certificati Covid-19, cioè deceduti a causa del nuovo coronavirus. Di questi si conosce ogni dettaglio: età, sesso, patologie pregresse. Ma, secondo quanto riporta il quotidiano locale, le vittime effettive nella provincia sarebbero più del doppio. Ma delle altre 2.500 persone non si sa nulla. " Molti sono anziani - riferisce il quotidiano- morti nel letto di casa propria o nelle residenze sanitarie assistite. Nonostante i sintomi inequivocabili, come riportano le testimonianze di medici e famigliari, non sono stati sottoposti a tampone per accertare la positività alla malattia ". Così, il certificato di morte non parla di Covid-19, ma solo di polmonite.

I numeri sui morti nel mese di marzo sono ancora più esplicativi, se messi a confronto con lo stesso periodo dello scorso anno. A Bergamo, a marzo ci sono stati 533 morti, contro i 125 del 2019: 428 decessi in più e 201 certificati Covid-19, ma gli altri 227 non sembrerebbero trovare una spiegazione diversa. Secondo l'indagine di Intwig e dell'Eco di Bergamo, restano fuori dai conteggi dei decessi per nuovo coronavirus anche 70 vittime di Albino, dove quelle ufficiali sono 56, 38 e 39 morti di Alzano Lombardo e Zogno, 45 di Nembro e 53 di Clusone. A Dalmine, quelli riconosciuti sono solamente 30, contro 71 non attribuiti al Covid-19, mentre a Seriate ne sfuggono 40 dai decessi causati dal Sars-Cov-2, pari a 47.