Che cosa accade nel naso quando arriva il Covid 19

Il naso può essere la porta d'accesso principale del Covid-19 nell'uomo. Lo rivela uno studio condotto da un team di ricercatori di Waradon Sungnak del Wellcome Sanger Institute di Cambridge, pubblicato su Nature Medicine.

Stando a quanto si apprende dal contenuto della pubblicazione , i geni associati al modo in cui il virus entra nel corpo ospite sono co-espressi in specifiche cellule epiteliali respiratorie, corneali e intestinali umane sane. L'espressione di questi geni - per 'espressione' s'intende la traduzione dell'informazione trasmessa da un'unità ereditaria fondamentale - è stata osservata nelle cellule nasali e di quelle coinvolte nel sistema immunitario innato. Il dato emerso dall'indagine suggerisce, pertanto, che il virus potrebbe attecchire agevolmente al tessuto nasale col favore di una condizione ottimale per lo sviluppo dell'infezione respiratoria.

Il gruppo di ricercatori è partito dall'osservazione dei test eseguiti su un numero campione di persone positive. Il risultato dell'analisi ha evidenziato che i tamponi nasali effettuati su pazienti Covid-19, sia che fossero sintomatici o meno, presentavano concentrazioni di carica virale più elevate rispetto a quelle rilevate con i tamponi faringei. La stessa distribuzione è stata osservata, in seconda battuta, anche in un paziente asintomatico. Da qui, la deduzione che l'epitelio nasale (la mucosa) fosse veicolo per l'infenzione e la trasmissione del patogeno.