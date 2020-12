Covid, il bollettino di oggi martedì 8 dicembre

Sono 14.842 i nuovi casi di coronavirus inseriti oggi dalla Protezione civile nel bollettino quotidiano sul coronavirus. Calano sensibilmente, quindi, gli attualmente positivi in Italia, che ora sono 737.525 grazie ai 25.497 guariti/dimessi rispetto a ieri ma, purtroppo, anche a causa dei 634 decessi rilevati nel Paese. Continua a calare la pressione ospedaliera in Italia, dove oggi il saldo dei ricoveri è tornato in negativo, con -480 ricoverati rispetto a ieri nei reparti di medicina Covid e -37 ricoverati nelle terapie intensive.

Sono poche, oggi, le regioni che nel bollettino segnalano un incremento di ricoverati nelle terapie intensive. Il saldo maggiormente positivo è stato registrato dal Friuli Venezia Giulia, dove il saldo segna un incremento di 6 nuovi pazienti gravi per coronavirus. Seguono le Marche con +5, la Campania con +3, il Veneto con +2, Lazio e Umbria con +2. Continuano a liberarsi le terapie intensive della Lombardia e del Piemonte, dove il saldo oggi segna rispettivamente -14 e -15. Anche in Sicilia si allenta la presa della pressione ospedaliera, grazie a una riduzione di 6 pazienti ricoverati rispetto al giorno precedente. Calano i ricoverati anche in Calabria, Abruzzo, Bolzano, Sardegna, Valle d'Aosta, Molise, Liguria e Basilicata. Resta invariato il saldo nelle altre regioni.

La situazione più critica per quanto concerne i reparti di medicina Covid di oggi è segnalata nella Provincia autonoma di Bolzano, dove il saldo è nettamente positivo con ben 78 nuovi pazienti ricoverati negli ospedali locali. Questo è il secondo dato più alto dall'inizio dell'epidemia per la Provincia autonoma di Bolzano. Aumentano i ricoverati anche in Campania, dove il saldo tra dimessi e nuovi ingressi oggi è di +58. Lievemente in crescita anche la Provincia autonoma di Trento, con +3. Scendono, invece, i ricoveri nel resto Paese, con la Lombardia che segna il maggiore decremento di giornata con -175 pazienti ricoverati rispetto a ieri. Segue il Piemonte, che ne registra 119 meno e il Lazio con un decremento di 118 ricoverati sul bollettino di ieri.

Resta alto, invece, il saldo dei decessi nel Paese, che torna a superare le 600 unità. La regione che oggi guida questa triste classifica è la Lombardia, dove il numero dei decessi è cresciuto rispetto a ieri di 128 individui. Da quanto risulta dal bollettino della Protezione civile odierno, il Veneto oggi segna il record di decessi dall'inizio di questa epidemia, con 113 nuovi decessi. Sono 59, invece, le vittime segnalate dalla regione Piemonte, 49 quelle dell'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna registra un incremento di 36 decessi, uno in più rispetto a Toscana e Campania. Anche oggi tutte le regioni hanno riempito la casella dei decessi del bollettino della Protezione civile.