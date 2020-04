Coronavirus, la tregua si avvicina: "Lo sconfiggeremo in estate"

Negli ultimi giorni la curva dei contagi si è abbassata e i decessi sono gradualmente diminuiti. In ogni caso prima di sconfiggere il nuovo coronavirus sarà necessario pazientare ancora un po' di tempo.

A detta di Guido Silvestri, capo dipartimento di Patologia alla Emory University di Atlanta, nonché direttore della Divisione di Microbiologia e Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center, il momento fatidico potrebbe arrivare con ogni probabilità in estate.

Intervistato dal quotidiano Il Messaggero, Silvestri è sicuro della vittoria finale: " Il nuovo coronavirus, tra i virus, non è nemmeno nella lista dei peggiori, lo sconfiggeremo. Dobbiamo aspettarci una tregua nell' aggressività del contagio durante la stagione estiva ".

Tre sono le armi che stanno indebolendo il Covid-19: l'isolamento, l'immunità naturale e l'arrivo della bella stagione. Certo, Silvestri ha voluto chiarire una questione fondamentale. Una volta abbattuta la curva epidemiologica " non bisognerà cantare vittoria e mettersi a fare la cicale, ma si dovrà definire la migliore strategia per gestire la transizione pandemia ".

Nei prossimi mesi il virus " farà ancora molti morti ", ma nel frattempo la ricerca scientifica va avanti e presto il nemico invisibile sarà sconfitto " dalla nostra capacità di studiarlo e neutralizzarlo ". " Abbiamo a disposizione un armamentario scientifico e tecnologico senza precedenti che abbiamo scatenato contro questo virus. Ci vorrà del tempo – ha aggiunto il professore - ma molto meno di quello che sarebbe servito in ogni altra epoca della storia umana ".

"Il nuovo coronavirus non vincerà"

Il nuovo coronavirus, nonostante i danni che ha fatto e continuerà a fare, non è neppure così terribile se paragonato ad altri suoi "colleghi": " Infatti non è capace di nascondersi nel nostro Dna, come invece fa HIV, né è capace di mutare rapidamente per evadere la nostra risposta immunitaria. Sta facendo molti danni adesso, perché è nuovo e ci ha trovati biologicamente impreparati, ma nel lungo termine è senza speranza ".

In attesa dei vaccini, Silvestri ha spiegato che gli scienziati stanno " sviluppando e sperimentando farmaci capaci di inibire direttamente la replicazione del virus e farmaci capaci di ridurre gli effetti collaterali della reazione infiammatoria dell'ospite ".