Coronavirus, trend dei positivi cala ancora. 837 morti in un giorno

Aumenta ancora il numero delle vittime. Nelle ultime 24 ore sono morte 837 persone, un dato superiore rispetto a quello di ieri (812) che fa salire il totale dei decessi a 12.428. Ad oggi, sono 77.635 i positivi nel Paese: 2.107 in più in mentre ieri si erano registrati 1.648 nuovi casi. Come spiega Repubblica, si deve tenere in considerazione il fatto che nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 29.609 tamponi, ieri invece poco più di 23mila. I dati vanno quindi letti in chiave positiva: se ieri ogni sei tamponi si trovava un contagiato, oggi ogni sette un contagiato.

Dopo il giorno record di ieri (1.590), oggi calano anche i guariti: sono 1.109 in più, per un totale di 15.729. Dall'inizio della diffusione del virus cinese, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto quota 105.792 (4.023 persone in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.192; 4.023 sono in terapia intensiva (+42, 1,1%), mentre 45.420 sono in isolamento domiciliare fiduciario. Sono questi i dati illustrati dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana sull'emergenza coronavirus nel Paese.

" Cala l'incremento dei ricoverati, da 1.276 il 26 marzo a 409 ieri a 397 oggi, e lo stesso in terapia intensiva, dai 120 del 26 ai 42 di oggi. È una fotografia generale dell'andamento e di come il sistema ospedaliero fa fronte a questi numeri, che sono in via di contenimento ", ha aggiunto Roberto Bernabei, geriatra del policlinico Gemelli e membro del comitato tecnico scientifico.

Per quanto riguarda le vittime, Bernabei ha spiegato che " l'età media dei deceduti è di 79 anni, per il 70% si tratta di uomini, le donne sono più forti. Il coronavirus colpisce organismi con delle fragilità. Ci sono 23 deceduti sotto i 40, 15 hanno patologie associate ".

Lombardia

Rallentano i contagi e cala il numero delle vittime. Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Lombardia, sono 43.208 le persone positive al virus cinese (1.047 in più rispetto a ieri, quando i casi positivi segnalati erano 42.161 e l'aumento sul giorno precedente era stato di +1.154). Le vittime hanno raggiunto quota 7.199 persone (+381 rispetto al dato di ieri, quando l'aumento era stato di +458). 11.883 (+68) i ricoverati, 10.885 (+548) i dimessi. Migliora inoltre il dato relativo agli accessi in terapia intensiva: ieri c'erano infatti 1.330 pazienti ricoverati in rianimazione, mentre oggi sono 1.324 cioè 6 in meno. " I dati di oggi sono una conferma di una speranza che diventa qualcosa di più anche se non dobbiamo abbassare la guardia. Ma la nostra battaglia sta dando ogni giorno dei risultati positivi ", ha dichiarato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso dell'aggiornamento quotidiano su Facebook sull'emergenza coronavirus.

Per quanto riguarda le province, a Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 8.803 (139, mentre ieri erano stati +137). Nella provincia di Brescia, invece si sono accertati 154 nuovi casi e il totale è arrivato a 8.367 (ieri +200). Nella provincia di Milano ci sono 8.911 positivi, più 235 casi rispetto a ieri (+347): " Una netta riduzione ", ha commentato Gallera. A Milano città, i casi sono arrivati a quota 3.656 (+96, mentre ieri l'aumento era stato di +154).

Lazio

Il numero totale di casi Covid-19 esaminati nel Lazio è arrivato oggi a 3.095. Il numero totale dei deceduti è pari a 162 mentre quello dei guariti è di 291. Sono attualmente positive 2.642 persone, 1.127 sono ricoverate fuori dalla terapia intensiva e 173 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare sono invece in 1.342. Questi i dati aggiornati sul profilo social dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio.