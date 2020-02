Coronavirus, turisti cinesi "intrappolati" in Italia: caos permessi soggiorno

Rischia di aggravarsi la crisi diplomatica tra Italia e Cina scoppiata in seguito all’emergenza contagio del nuovo coronavirus.

Secondo quanto riferito dall’agenzia Agi, l’avvocato Fan Zheng ha scritto una lettera al ministero dell’Interno a nome di alcune associazioni rappresentative della comunità cinese di Milano e di alcuni singoli cittadini. L’obiettivo è quello di sollevare la problematica relativa ai permessi di soggiorno, il cui sistema sembra essere andato letteralmente in tilt.

La spiegazione del legale cinese, vero e proprio punto di riferimento per la comunità proveniente dalla Cina presente nel nostro Paese, è semplice e chiara: “ In questi giorni sono venuti da me in tanti a chiedere come comportarsi ma, al momento, la situazione è confusa e non ci sono direttive precise ”.

Il quadro è caotico perché, spiega ancora il signor Fan, “ ci sono persone entrate in Italia con il visto turistico della durata di 30 giorni i cui volo di ritorno sono stati cancellati ”. Che cosa devono fare questi soggetti? Difficile dirlo, tanto che anche l’avvocato cinese solleva un quesito da un milione di dollari: “ In questi casi è necessario chiedere alle questure o ai consolati un diverso titolo di soggiorno che legittimi la permanenza, magari per cure mediche e motivi sanitari? ”.

Ricordiamo che il nostro Paese è stato il primo – ha preceduto perfino gli Stati Uniti – ad aver imposto il blocco totale di tutte le rotte aeree da e per la Cina. Di conseguenza si sono creati non pochi disagi per i tanti turisti cinesi che nei giorni del ban si trovavano in Italia e che sarebbero dovuti rientrare in patria da lì a pochi giorni.

Tensioni diplomatiche sull’asse Roma-Pechino

Pechino, spazientito per il trattamento riservato ai suoi cittadini, aveva fatto pressione sull’Italia dicendo che Roma era pronta a “ riprendere alcuni voli civili per i normali scambi ”. La Xinhua scriveva addirittura che i due Paesi “ avrebbero raggiunto un accordo per riprendere temporaneamente i voli diretti con la Cina ”. Ipotesi seccamente smentita dal governo.

Il sottosegretario al ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, ha sottolineato che “ il governo italiano deve proteggere la sua popolazione del coronavirus ” e che le autorità cinesi " sanno benissimo che abbiamo delle ragioni concrete per applicare questo tipo di blocchi, che è la sicurezza nazionale ”.

Di Stefano ne ha poi approfittato per ricordare ai cinesi che “ conoscono anche le loro responsabilità che hanno avuto nel ritardo iniziale nel denunciare la diffusione del virus e quindi capiscono le nostre ragioni ”. In ogni caso, ha concluso il sottosegretario, l’Italia sta cercando “ di favorire tutta quella parte delle relazioni che ha a che fare con il mondo del business quindi con i cargo e quant'altro ”.