Allerta per il rimbalzo del virus: "Ecco che cosa può succedere"

Sono Lombardia e Veneto le due regioni più colpite dal coronavirus. Il Covid è arrivato quasi nello stesso momento con i focolai di Codogno e Vo' Euganeo, ma l'andamento è stato ed è ancora molto diverso nelle due realtà. " La Lombardia ha toccato un tasso di letalità del 14% mentre il Veneto è sotto il 5%. Questi sono numeri, ma sono anche due realtà diverse da studiare sotto il profilo demografico, come assetto sociale urbanistico e dimensione iniziale del contagio ", ha spiegato Giorgio Palù, virologo e consulente del governatore Luca Zaia. " Il Veneto ha ancora una cultura e una tradizione della Sanità pubblica, con presidi diffusi sul territorio. La Lombardia, molto meno ", ha spiegato aggiundo che nella regione del presidente Fontana " hanno ricoverato tutti, esaurendo ben presto i posti letto. Il 60% dei casi confermati. In Veneto, i medici di base e i Servizi d'igiene delle Asl hanno fatto filtro: solo il 20%. Tenendo a casa i positivi asintomatici si è evitato l’affollamento degli ospedali e la diffusione del contagio ".

Secondo gli ultimi dati, ora il ritmo dei contagi sta iniziando rallentando ma una fine sembra essere ancora lontana. " L'epidemia per spegnersi prevede che la popolazione debba rispettare rigorosamente alcuni punti essenziali - ha sottolineato Palù -: distanziamento e isolamento sociale. Se si allentano le misure si può avere un rimbalzo ". Poi ha aggiunto: " Abbiamo previsto l'avvio di uno studio sulla prevalenza del virus mediante test sierologici attendibili. Una mappa che possa individuare anche dove esiste una immunità specifica. Vogliamo indicazioni sull'andamento del fenomeno e impedire contagi di ritorno, che potrebbero venire da casi sporadici provenienti da altri territori ".