"Il coronavirus sembra un cristallo": nuovi studi per trovare farmaci

Un cristallo composto da "pietre preziose". È questa l'immagine che ha una parte del nuovo coronavirus nella sua riproduzione dettagliata in 3D. E la sua analisi potrebbe aiutare i ricercatori a sviluppare nuovi farmaci, per sconfiggere il Covid-19.

Uno studio, pubblicato su Science, descrive l'analisi strutturale della principale proteasi virale, responsabile della replicazione del virus. L'immagine in 3D è stata ottenuta grazie a una strumentazione hi-tech. La ricerca potrebbe aiutare a sviluppare farmaci per inibire il Covid-19, per cui l'analisi strutturale è molto utile, dato che la funzione della proteina è strutturalmente corretala alla sua architettura 3D. Quindi, se questa architettura è nota, è possibile identificare punti di attacco, cui possono rivolgersi i farmaci.

Lo studio è stato pubblicato senza embargo, come avviene per tutti i lavori che possono aiutare nella lotta contro il coronavirus ed è firmato dai ricercatori dell'Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie e dell'University of Lübeck: il team tedesco, guidato dal virologo Rolf Hilgenfeld, ha decodificato l'architettura della proteasi, usando la luce a raggi X ad alta intensità della struttura di Berlino.