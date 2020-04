Coronavirus, per la prima volta cala il dato degli attualmente positivi

Per la prima volta dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il bilancio porta il segno meno: il numero di persone attualmente positive cala di 20 unità. I poasitivi nel Paese sono al momento 108.237. " Oggi è molto importante per la prima volta una diminuzione negli attualmente positivi. È la prima volta che vediamo il segno meno, è un segnale estremamente incoraggiante ", ha dichiarato Luca Richeldi, pneumologo del Gemelli e membro del Comitato tecnico-scientifico.

Prosegue il calo della pressione sugli ospedali. Ad oggi, in terapia intensiva si contano 2.537 pazienti, 62 meno di ieri. " Il dato sulle persone in terapia intensiva è il più basso da un mese a questa parte ", ha commentato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Scende anche il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 24.609 persone (-127). 80.758 persone, pari al 75% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Resta ancora alto il numero dei guariti: oggi si registrano altre 1.822 unità che fanno salire il totale a 48.877 (ieri +2.128).

I decessi scendono ancora sotto le 500 unità: nelle ultime 24 ore sono morte 454 persone (ieri le vittime erano 433) che portano il totale a 24.114. " Il numero dei deceduti ci deve far pensare che la battaglia non è vinta, siamo forse in una relativa tregua ma non è il momento di abbassare la guardia ", ha continuato Richeldi. Dall'inizio della diffusione del coronavirus in Italia, il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto quota 181.228 (+2.256 rispetto a ieri). Oggi sono stati fatti 41.483 tamponi (ieri 50.708).

Lombardia

Dall'inizio della diffusione del virus cinese in Lombardia sono stati registrati 66.971 casi, con 735 positivi in più rispetto a ieri quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 855. I ricoverati sono 10.138, 204 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ci sono 901 pazienti, 21 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore in regione si sono registrati 163 decessi che portano il totale delle vittime a 12.376 (ieri sono state 163). " Stiamo vedendo i risultati dell'impegno dei lombardi. I comportamenti individuali sono decisivi nella lotta contro questo killer ed è fondamentale che ognuno continui a comportarsi così anche nell'ottica della riapertura graduale ", ha commentato l'assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini.

Nella provincia di Bergamo i casi di coronavirus sono arrivati a quota 10.738. Rispetto a ieri, la crescita è di 49 unità. A Brescia invece si sono accertati 58 nuovi casi e il totale è arrivato a 12.004. Nella provincia di Milano i positivi sono 16.112, 287 più di ieri quando si erano registrati 279 casi sul giorno precedente. In città i casi sono saliti a quota 6.709 (+160, mentre ieri l'incremento era stato di 128).

Lazio