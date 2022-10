"Così abbiamo incastrato l'orco che abusava della figlioletta"

L’ispettrice Eura Giannico, che ha condotto l’operazione, ha raccontato come è stato incastrato l’orco che abusava della figlia di due anni. Appena visti i video incriminati in una chat che era monitorata, Giannico, 51 anni, si è resa subito conto che si doveva agire il più velocemente possibile. Come riportato da La Stampa, ha raccontato che le violenze erano tremende e che si doveva salvare una bambina piccolissima. È stata l’ispettrice, insieme a un altro collega, lo scorso lunedì a indirizzare la Squadra informatica per la tutela minori del compartimento della Lombardia al casolare situato nella periferia romana in cui viveva il padre 33enne che è stato accusato di abusare della figlia, una bimba di neanche due anni. “Una corsa contro il tempo iniziata la mattina di venerdì” , ha raccontato la 51enne. Intanto le indagini proseguono, con altri colleghi che cercano ulteriori prove sul web.

Gli indizi trovati

Purtroppo la Giannico ha ammesso che sono ormai abituati a vedere certe cose. Quotidianamente il loro lavoro è quello di monitorare la rete, imbattendosi in chat e siti internet zeppi di filmati pedopornografici. In rari casi però, come ha spiegato lei stessa, il materiale, come nel caso specifico, è autoprodotto. Gli ispettori lo hanno capito da vari indizi: "C'erano una serie di elementi che lo dimostravano. Le parole dell'uomo, il modo in cui si esaltava nel corso della registrazione, una presa elettrica che compariva per un istante, e altre piccole cose che non si possono rivelare per non compromettere gli accertamenti”. Anche l’età della vittima è balzata subito agli occhi degli agenti, grazie alla presenza nel video di un pannolino e di alcune pieghe sulle gambe, tipiche dei bambini più piccoli. “Non ci siamo fermati un istante, neanche la notte. La vita privata e il sonno davanti a questi casi passano in secondo piano. Tutta la squadra si è messa a disposizione, ha dato una mano: la priorità era allontanare al più presto la bimba da quell'uomo”, ha ricordato.

Un lavoro non facile

Trovare l’orco è stato un lavoro non da poco. Per prima cosa hanno elaborato un sistema per riuscire a superare l'anonimato del nickname di fantasia. Individuare l’ip del 33enne è stato complicato dal fatto che la rete telefonica collegata a quell'ip non era intestata a lui. Domenica sera, quando sono arrivati a Roma con un decreto di perquisizione, non c’era ancora un indirizzo preciso. Sono riusciti a capire dove abitava il 33enne grazie ad appostamenti, pedinamenti, e anche ricerche sulle targhe delle auto parcheggiate nel quartiere. Alle prime luci dell’alba di lunedì la squadra è entrata in azione. “In casa c'erano lui, la compagna e la bimba. La perquisizione è andata avanti fino alle tre e mezza di notte”.