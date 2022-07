Fungo "killer" si diffonde con l'aumento delle temperature: di cosa si tratta

Oltre alla siccità e alle tragedie direttamente collegate, il riscaldamento globale porta con sè altri danni: è il caso di funghi che resistono alle alte temperature e hanno una vita più lunga come nel caso della Candida Auris, ribattezzata dagli esperti con il nome di "fungo killer" a causa della sua alta mortalità e per la sua incredibile resistenza praticamente a tutti i farmaci specifici.

Perché è pericoloso

Come spiegano gli esperti, si tratta di agente patogeno emergente che è stato scoperto soltanto poco più di 10 anni fa. " Questo fungo lievitiforme può determinare varie forme di candidosi, ma, a differenza di altre forme di Candida, si comporta in modi inaspettati e preoccupanti, causando quadri clinici invasivi e generalizzati nelle persone fragili (neonati, anziani, pazienti con un sistema immunitario debilitato o con malattie croniche)". I Cdc (Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie) lo considerano una " seria minaccia per la salute globale " perché si è dimostrato resistente alla maggior parte degli antimicotici, resiste per molto tempo nell'ambiente ed è letale per un numero compreso tra il 30 e 70% dei pazienti entro tre mesi dall'infezione.

Cosa c'entra il riscaldamento

Il Corriere della Sera fa sapere che è stato trovato su un paziente attualmente ricoverato a Mestre e di rientro da un viaggio all'estero. Il fungo si può trasmettere sia con un semplice contatto ma anche tramite le superfici. Perché è stato tirato in ballo il riscaldamento globale? Perché temperature più alte lo aiutano a sopravvivere e infettare l'uomo. Lo dice uno dei tanti studi in materia pubblicato su mBio, Società americana di microbiologia, che ha descritto il primo caso di infezione da fungo.

I ricercatori hanno evidenziato la capacità di sopravvivere anche ad alte temperature rispetto ad altri funghi simili a livello genomico che, invece, non riescono a resistere a valori termici elevati. Insomma, la Candida Auris si diffonde meglio con un clima caldo, ci fosse qualche grado in meno probabilmente avrebbe una vita più complicata ma non è questo il caso. In Italia al momento non c'è alcun allarme anche se tutte le sequenze del fungo hanno dimostrato che è molto abile a resistere ai farmaci.

La storia recente del fungo

È stata una donna giapponese la prima a esserne infettata nel 2009. Successivamente, in Europa sarebbe arrivato nel 2015 con alcuni casi in Francia. Benché sotto controllo, la diffusione è aumentata negli ultimi anni tant'è che gli Usa hanno dichiarato oltre 3.700 casi soltanto nel 2021. L'Italia ha avuto a che fare con la Candida Auris nel 2019 con il primo caso di infezione seguito da un focolaio nel nord Italia, tra il 2020 e il 2021.