Cos’è l’imprinting immunitario e come protegge dal Covid

Dopo due anni e mezzo di pandemia abbiamo superato almeno una decina di varianti del Covid-19 originario, quello partito da Wuhan. L'ultima in ordine di tempo è l'ennesima sottovariante di Omicron, BA.2.75, chiamata dagli esperti "variante di seconda generazione". Indipendentemente dall'elenco, è importante capire come il nostro corpo reagisca e contrasti le nuove infezioni a Sars-CoV-2 e qual è il ruolo del vaccino nella risposta del sistema immunitario a Delta, a Omicron e così via.

Cos'è l'imprinting immunitario

Chi si è infettato due anni fa con il "primo" Covid potrebbe non avere una protezione completa contro Omicron 5 perché si tratta, fondamentalmente, di due virus notevolmente diversi. Se con lo stesso patogeno il sistema immunitario si attiva, lo riconosce e lo combatte, con un patogeno notevolmente diverso il "riconoscimento" potrebbe non avvenire. Ecco cosa intendono gli esperti per "imprinting immunitario", noto anche come " peccato originale antigenico ". Lo stesso discorso vale per i vaccini: all'inizio contrastavano anche la semplice infezione e non solo i sintomi gravi della malattia, perché modulati su un virus molto simile: adesso Sars-CoV-2 riesce, in parte, ad aggirare il sistema immunitario perché i vaccini non sono ancora stati aggiornati mentre il virus è cambiato.

Cosa succede con altri virus

Anche se la scienza sta studiando il fenomeno in continua evoluzione, chi ha incontrato il virus nella prima ondata potrebbe non essere protetto adesso, e i suoi anticorpi sarebbero "impreparati" perché il sistema immunitario è ancora "settato" per combattere lo stesso agente patogeno. Tutti i vaccini, comunque, proteggono dalle forme gravi di malattia ed è fondamentale per i soggetti più deboli effettuare la dose booster per mettersi al riparo. In ogni caso, questo fenomeno di imprinting vale già per influenza, Hiv e tanti altri come descrivono i ricercatori su Science. Gli studi, poi, hanno messo in luce quanto detto prima, e cioè che gli anticorpi neutralizzanti sono via via meno efficaci nel tempo e in maniera variabile rispetto al ceppo che infetta: a volte viene riconosciuto, altre volte meno o per nulla.

L'imprinting, comunque, resta contro la malattia grave: chi si vaccina oggi avrà comunque una protezione che non avrà chi non si sarà vaccinato. E il virus ha dimostrato che ognuno di noi ha una risposta diversa: asintomatici, sintomatici con malattia blanda e altri gradi di malattia. Esistono tantissime risposte immunitarie tutte diverse tra loro. " Si è capito che la vaccinazione, a differenza dell’infezione, permette di generare una risposta immunitaria più ampia (perché si formano i centri germinativi nei linfonodi) che quindi consente di rispondere meglio anche alle varianti - ha dichiarato al Corriere della Sera Antonella Viola, immunologa e docente di Patologia generale all’Università di Padova. " Tuttavia si è anche capito che il titolo anticorpale che generiamo con i richiami è maggiore nei confronti della Spike originaria e più basso per le varianti via via più diverse, a indicare che c’è stato un chiaro imprinting dato anche dalla vaccinazione" .

Il dibattito