Così la "piccola guerriera di Bergamo" ha sconfitto il coronavirus

Si chiama Beatrice ed è la "Piccola guerriera di Bergamo". Nata lo scorso 11 febbraio, la bimba è risultata positiva al coronavirus. Ora, il terzo tampone ha dato esito negativo e la piccola è guarita. " I primi giorni aveva inappetenza e poi le è salita la febbre ", hanno raccontato i genitori, una coppia bergamasca, al Corriere della Sera. Così i due ha portato la loor neonata in ospedale dove è stata sottoposta a tampone. " Come prassi visto il diffondersi del virus le hanno fatto il tampone - ha spiegato la madre -. E da lì, per 20 giorni, non l'abbiamo più vista ".

" Ci dicevano che stava bene, ma allora perché non potevo vederla e portarla a casa? ", ha continuato la madre che ogni giorno sperava di poter riabbracciare la sua piccola. Secondo i genitori, la neonata si sarebbe infettata lo scorso 26 febbraio quando è stata sottoposta ad una visita di controllo. " Probabilmente si dava per scontato che i bambini fossero immuni data l'esperienza di Wuhan, invece poi non è risultato così ", ha dichiarato la madre. La piccola è stata riportata a casa dopo tre settimane. Venti giorni di paura per i genitori che hanno temuto il peggio. " Caratterialmente sono un duro, ma quando mi hanno detto che era positiva al coronavirus ho avuto paura - ha raccontato il padre -. Ci sono stati attimi in cui mi domandavo 'Che cosa sta succedendo?', non ci credevo. Invece c'eravamo dentro ". " Ho avuto tanta paura ", ha aggiunto la donna.

Ora il terzo tampone ha dato esito negativo. " Quando ce lo hanno detto siamo stati molto felici. Ho pensato che forse era arrivata la fine della nostra sofferenza e che ci preparavamo ad uscire dal tunnel ", ha affermato, commossa, la madre.