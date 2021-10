Cosa rivela la grafia di Daniela Poggiali

Analizzo la personalità di Daniela Poggiali attraverso lo studio della grafia che mi è stata consegnata, evitando ogni riferimento ai fatti che la riguardano, col solo intento di esplorare il suo vissuto emotivo, relazionale e affettivo, che sembra tra l’altro assai provato . Esaminando la scrittura di Daniela Poggiali emerge un carattere volitivo e spigliato, con doti di notevole senso estetico e, di conseguenza, grande cura della propria immagine. La rilevante forza vitale che possiede le permette di essere sempre attiva e di sopperire alle difficoltà, utilizzando il proprio dinamismo per affrontare ritmi anche incalzanti. Nel contempo è molto attenta a tutelare sé stessa (vedi tratto pesante e marcato sul foglio), caratteristica che cela un sottofondo di aggressività sofferta.

Daniela Poggiali possiede grinta, determinazione e un senso di alto-locazione, ossia ci tiene a mantenere alto il proprio prestigio, costi quel che costi, senza mai venir meno al proprio orgoglio (grafia tonda e circoletti sulla lettera “i”); ciò le ha permesso di conservare un’immagine positiva di sé, pronta anche a pagare in prima persona, come del resto sembra aver pagato. La scrittura attuale presenta un sottofondo di ansia tensiva e di preoccupazione che potrebbe intaccare l’umore in quanto, in virtù del proprio orgoglio, la Poggiali faticherà a dimenticare tale ferita. (Qui la grafia di Daniela Poggiali)