Costretta a tatuarsi il viso dall'ex. "Lesioni permanenti"

Aveva costretto la fidanzata a tatuarsi il suo nome sul viso. Una circostanza su cui la Corte d'Appello di Roma prima, e la Cassazione poi, hanno sentenziato in modo perentorio: lesioni permanenti. Non è tutto. L'imputato, un ragazzo romano, è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di pena per maltrattamenti in famiglia nonostante la convivenza con la compagna sia durata poco più di due settimane. " Anche se breve, il loro rapporto è stato stabile e intenso. La coppia progettava la vita in comune ", hanno precisato gli ermellini a margine della sentenza.

La storia

Stando a quanto riporta il quotidiano Il Tempo, i fatti risalgono al 2019. I due ragazzi, Gianna e Paolo (entrambi nomi di fantasia), si conoscono sui social. Dapprima uno scambio di battute poi, via via, messaggi e lunghe chiacchierate in chat. Fino alla nascita di una vera e propria relazione sentimentale. Da lì, la scelta di andare a convivere e fare insieme progetti per il futuro. Ma quando si ritrovano sotto lo stesso tetto, il sogno d'amore si trasforma in un incubo. A farne le spese è Gianna che, durante il breve periodo di convivenza, subisce maltrattamenti da Paolo: picchiata, offesa e umiliata. Lei lo denuncia e, nel 2021, la Corte d'Appello di Roma condanna l'uomo per maltrattamenti in famiglia.

La sentenza della Cassazione