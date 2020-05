Quanti sono gli asintomatici? Scatta la caccia ai veri numeri

Potenziali fonti "invisibili" di contagio, gli asintomatici sono uno dei punti meno chiari dell'emergenza Covid-19 che ha travolto il mondo intero. Stimarli è quasi impossibile, ma alcuni esperti hanno fatto delle ipotesi.

A fine marzo, Luca Foresti, del Centro medico Santagostino, aveva sostenuto che il numero di contagiati in Italia fosse pari ad almeno 11 milioni e 200mila. E questo, spiegava, " succede perché oggi, soprattutto in Lombardia, facciamo i tamponi solo ai sintomatici sufficientemente gravi. Mentre non li facciamo ai sintomatici che stanno a casa, ai medici poco-sintomatici che continuano a lavorare e agli asintomatici ".

E ora un team di scienziati australiani sta andando a caccia dei numeri relativi agli asintomatici, sulla base delle metanalisi di altri studi effettuati a riguardo. Secondo quanto riferisce AdnKronos, i ricercatori della Bond University, dell'University of Sidney e della University of New South Wales, hanno selezionato 571 articoli e incluso 5 studi da tre Paesi, Italia, Cina e Stati Uniti. I tre Paesi hanno testato, nei loro studi, 9.242 persone a rischio, di cui 413 positivi e 65 asintomatici.

L'obiettivo degli scienziati australiani era quello di ricavare la " quota di asintomatici e il tasso di trasmissione della malattia" di queste persone, affette da Sars-CoV-2 pur senza presentare i sintomi della malattia. Il team ha osservato che la percentuale di questi casi variava dal 6 al 41%: " La meta-analisi ha rilevato che la percentuale di casi asintomatici era complessivamente del 16% ". Due studi di quelli analizzati avrebbero dimostrato anche la trasmissione del nuovo coronavirus da pazienti senza sintomi, un'evenienza però che semvra avvenire in misura inferiore rispetto ai pazienti sintomatici.

" Le nostre stime sulla prevalenza dei casi asintomatici di Covid-19 sono inferiori rispetto a molti studi altamente pubblicizzati, ma comunque sostanziali - spiegano gli autori- Sono urgentemente necessarie ulteriori solide prove epidemiologiche, anche in sotto-popolazioni come ad esempio i bambini ". Conoscere i numeri reali di questi pazienti "invisibili", concludono gli scienziati, " è fondamentale per i decisori politici che devono valutare l'effettiva efficacia delle misure di mitigazione contro la pandemia di Sars-Cov-2 ".