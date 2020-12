Covid, il bollettino di oggi: 19.903 nuovi casi e 649 morti

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 19.903 nuovi casi di Covid, su 196.439 tamponi effettuati. Ieri erano stati 18.727. Il totale dei soggetti positivi dall’inizio dell’emergenza coronavirus arriva così a 1.825.775. I morti sono stati 649, ieri 761, con il totale dei decessi nel Paese che sale a 64.036. I casi attualmente positivi al coronavirus sono 684,848, e di questi 28.066 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, mentre quelli che si trovano nei reparti di terapia intensiva sono 3.199 (-66 rispetto a ieri). Questa è la situazione attuale emersa dal bollettino di oggi, sabato 12 dicembre, diffuso dal ministero della Salute, che evidenzia una curva in lieve risalita: quasi 20mila contagi. Il numero dei morti però scende sotto 700. In totale, le persone guarite dal Covid sono 1.076.891 (+24.728). È il Veneto la Regione più colpita e con più casi positivi, segna infatti un +5.098 contagi e 110 decessi, seguita dalla Lombardia e dal Piemonte.