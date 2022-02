Covid, arriva il vaccino "personalizzato": ecco come funziona

Una nuova strategia vaccinale potrebbe prendere piede se lo studio condotto dall'Università del Piemonte Orientale confermerà i risultati attuali: un vaccino "personalizzato" in base al numero effettivo di anticorpi neutralizzanti contro il Covid.

Un nuovo piano vaccinale

Se è vero, come ci accorgiamo ogni giorno, che i vaccini salvano le vite soprattutto delle categorie più a rischio, le persone fragili e sottoposte a cure farmacologiche importanti potrebbero necessitare di cure specializzate compresa la somministrazione del siero contro Sars-Cov-2. Ecco perché un gruppo di virologi hanno messo a punto un sistema che valuti la risposta immunitaria nel sangue sia dopo l'infezione naturale che a seguito della risposta ai vaccini. La ricerca, tramite un test di infezione sulle colture cellulari in vitro, valuta il livello di anticorpi che riescono davvero a bloccare il virus rispetto a tutti gli altri anticorpi che non sono utili, nello specifico, contro Covid-19. Questo è possibile grazie ad una tecnologia " high-throughput ", che significa ad alta prestazione numerica, e un virus geneticamente modificato in laboratorio sviluppato dall'Università di Washington e chiamato chiamato "virus chimera".

Cosa dice la ricerca

La ricerca, pubblicata su Blood Cancer Journal, ha analizzato 180 pazienti tutti contagiati con il Sars-Cov-2 nel corso delle varie ondate pandemiche: lo studio clinico è stato coordinato dad direttore dell’Ematologia dell’Università del Piemonte Orientale e dell’ospedale Maggiore della Carità di Novara, Gianluca Gaidano. I risultati hanno messo in luce quanto ipotizzato finora, e cioè l'estrema diversità della risposta immunitaria da persona a persona. Per la prima volta è stato scoperto che i pazienti non immunodepressi, coloro i quali non erano sottoposti a terapia farmacologica, hanno avuto una risposta anticorpale molto più forte. La situazione più delicata, però, rimane la gestione dei pazienti a rischio con disfuzioni del loro sistema immunitario per i quali il vaccino non dà gli effetti sperati: per loro è fondamentale capire la risposta degli anticorpi a seguito dell'infezione naturale per modulare, così, strategie vaccinali ad hoc per questa categoria di persone.