Covid, ecco le due date chiave: "Picco il 20 marzo, a giugno il virus rallenterà"

Gli studi condotti dagli esperti italiani e americani coincidono: il picco dei contagi di Covid in Italia avverrà attorno al 20 marzo. Come si legge su Quotidiano.net, il picco dei decessi è atteso per il 2-3 aprile, con una netta diminuzione, che a fine giugno scenderà sotto quota quaranta. Come afferma il dottor Roberto Cauda, infettivologo di Università Cattolica e Policlinico Gemelli, “ il picco è atteso secondo i modelli matematici tra il 20 e il 22 di marzo. Ovviamente le variabili sono diverse, a partire dalle varianti e dalle misure che verranno prese”.

Ad aver studiato l’andamento della curva epidemica anche l’ingegner Alberto Gerli, studioso dell’andamento della pandemia. “ La crescita proseguirà fino al 20 marzo ”, afferma Gerli, aggiungendo : “ci aspettiamo entro l'estate circa 600mila contagiati in più rispetto agli attuali 3 milioni. I decessi saranno inferiori a quelli delle due ondate precedenti, ma comunque il prezzo sarà pesante, intorno ai 10 mila morti. Avremo picchi di 40mila contagiati al giorno e 7-800 decessi al giorno” . Differiscono di poco le previsioni dell'IHME, l'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'università di Washington a Seattle. Stando agli studi dell’Università dell’Oregon infatti, il picco arriverà attorno al 10 marzo. I decessi cresceranno fino al 2-3 aprile, con un range atteso tra 611 e 650 morti. Le vittime scenderanno a 447-517 attorno al 15 aprile e a 223-314 il primo maggio, a 38-112 vittime il 30 maggio e a 21-106 il 10 giugno e a 6-113 i primo luglio.

Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, le vaccinazioni stanno già rallentando i contagi, soprattutto negli anziani e negli operatori sanitari. “ A partire dalla seconda metà di gennaio ”, ha annunciato l’Iss, " si osserva un trend in diminuzione del numero di casi negli operatori sanitari e nei soggetti di età maggiore o uguale a 80 anni, verosimilmente ascrivibile alla campagna di vaccinazione in corso. La curva epidemica dei casi riportati come operatori sanitari e la curva dei casi non riportati come operatori sanitari hanno avuto un andamento molto simile fino alla seconda metà di gennaio quando le due curve hanno iniziato a divergere, mostrando un trend visibilmente in calo per gli operatori sanitari a fronte di un trend stazionario, con tendenza a un lieve aumento dall'8 febbraio” . Le vaccinazioni starebbero dunque piegando la curva epidemica e contribuendo alla diminuzione dei contagi nelle Rsa. Ad affermarlo è il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza: “ Cominciamo ad assistere a una diminuzione decisa dei contagi e dei focolai nelle Rsa, probabilmente per effetto della campagna vaccinale che nella prima fase ha interessato proprio operatori sanitari e anziani”.