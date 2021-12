Dal 4 gennaio la pillola Merck: come funziona

Come si legge in una nota distribuita da Aifa, la Commissione tecnico scientifica dell’agenzia italiana del farmaco ha autorizzato due antivirali, molnupiravir e remdesivir, "per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di una forma grave". Gli antivirali saranno distribuiti dal Commissario a partire da martedì 4 gennaio. A rendere nota la notizia è stata la stessa Agenzia.

L'ok del Cts di Aifa

L'ente regolatorio nazionale ha ricordato inoltre che la pillola anti-Covid di Merck, molnupiravir, è un antivirale orale che è stato autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con Decreto del Ministero della Salute del 26 novembre 2021. Il suo uso è indicato entro 5 giorni dall'insorgenza dei primi sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell'assunzione di 4 compresse da 200 mg per 2 volte al giorno, è di cinque giorni. La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata lo scorso 29 dicembre 2021 sulla Gazzetta Ufficiale ed è efficace da oggi, giovedì 30 dicembre. Il molnupiravir sarà distribuito da parte della Struttura Commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo alle Regioni a partire dal 4 gennaio e per la sua prescrizione è previsto l'uso di un Registro di monitoraggio che sarà presto accessibile online sul sito dell'Agenzia.

Per quanto invece riguarda remdesivir, di recente è stata autorizzata da Ema un'estensione di indicazione relativa al trattamento dei soggetti che non si trovano in ossigeno-terapia ad alto rischio di Covid grave e il farmaco in questione può essere somministrato fino a 7 giorni dall'insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste in una somministrazione endovenosa, è di tre giorni. Come per molnupiravir, anche per questa nuova indicazione è previsto l'uso di un Registro di monitoraggio che è accessibile sul sito dell'Agenzia dal 30 dicembre 2021.

Le indicazioni in Gazzetta Ufficiale