"È Covid, non un infarto". Ma muore due ore dopo esser stata dimessa

I medici del Pronto Soccorso l'avevano rassicurata che quel dolore al braccio sinistro era un sintomo del Covid e non un infarto. Ma due ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale, la 68enne è morta di infarto. I familiari della donna hanno presentato un esposto ai carabinieri affinché vengano accertate le cause del decesso. " Il dolore che sentiva al petto - a detta dei medici - non era un infarto ma Covid ", hanno raccontato i parenti della donna all' agenzia stampa Ansa. In attesa di risvolti, la Direzione regionale Salute ha disposto un audit clinico per chiarire tutti i protocolli adotti dai sanitari della struttura.

La corsa in ospedale

I fatti risalgono all'11 luglio scorso a Formia, in provincia di Latina. Pressappoco alle ore 8 del mattino la 68enne ha avvertito dei dolori lancinanti al petto e al braccio sinistro. All'armata dall'eventualità che potesse trattarsi di un attacco cardiaco, l'anziana ha chiesto al marito di accompagnarla in ospedale. Giunta al Pronto Soccorso del nosocomio locale - "Dono Svizzero" - è stata sottoposta a una serie di accertamenti che, a quanto risulta, avrebbero escluso l'ipotesi di un infarto. Come da prassi, alla paziente è stato fatto anche un tampone con esito positivo. A quel punto, a detta dei familiari, i medici l'avrebbero dimessa prescrivendole la terpia per il Covid. Ma poco dopo essere rientrata a casa, la donna ha avuto un arresto cardiaco.

L'infarto

Il marito ha fatto appena in tempo a rientrare dalla farmacia per somministrare alla moglie le prime gocce del farmaco prescritto che l'anziana è crollata priva di sensi sul pavimento. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma, nonostante i molteplici tentativi di rianimarla sono stati vani. Alle ore 11.30, due ore dopo la corsa in ospedale, è stato accertato il decesso. A distanza di alcuni giorni dalla tragedia, i familiari della vittima hanno presentato un esposto ai carabinieri di Formia contestando l'ipotesi di un eventuale errore di valutazione medica. Nella denuncia i parenti della donna, assistiti dallo studio legale Stuio3A, sollecitano la magistratura ad accertare se siano " ravvisabili responsabilità da parte dei sanitari dell'ospedale di Formia per l'errata diagnosi e per quelle dimissioni rivelatesi, con il senno di poi, quanto meno affrettate ".

La nota della Regione