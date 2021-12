Nuovi obblighi e divieti: tutte le date da tenere d'occhio

Lo stato di emergenza terminerà il prossimo 31 marzo e con lui anche alcuni obblighi e divieti dovuti all’emergenza Covid. Intanto, però, l’entrata in vigore del nuovo decreto per le festività cambia le carte in tavola. Vediamo di fare un po’ di chiarezza a tale proposito. Prima di tutto ricordiamo che il super Green pass viene rilasciato ai soggetti guariti e vaccinati, mentre quello base può essere ottenuto in seguito a tampone molecolare negativo che dura 72 ore oppure antigenico che ha invece una durata di sole 48 ore.

Dose booster anti-Covid

Attraverso l’emanazione di una circolare è possibile il richiamo o terza dose a distanza di quattro mesi dall’ultima inoculazione di vaccino. A partire dal 10 gennaio 2022 le Regioni, in accordo con il commissario Francesco Paolo Figliuolo, dovranno aggiornare il sistema di prenotazione. Coloro che avevano già prenotato la dose booster potranno cancellarla ed effettuare una nuova prenotazione.

Super Green pass

Il certificato verde rafforzato sarà obbligatorio per accedere a bar e ristoranti al chiuso, a cinema e teatri, a stadi, a qualsiasi tipo di evento sportivo, oltre che alle cerimonie pubbliche. Il Green pass rafforzato sarà obbligatorio anche per la consumazione al bancone del bar fino al 31 marzo 2022.

Green pass base

Quello standard sarà invece necessario per entrare in palestre e piscine, centri sportivi, spogliatoi per l’attività sportiva, strutture ricettive, oltre che per salire a bordo di aerei, treni, navi, autobus, tram, e metropolitane.

Dal 25 dicembre

Da oggi, giorno di Natale, obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto anche per le Regioni in zona bianca. L’obbligo sarà in vigore fino al 31 gennaio del prossimo anno. Sarà invece obbligatorio utilizzare le mascherine di tipo FFP2 fino al 31 marzo per assistere a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono sia all’aperto che al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e locali simili. FFP2 obbligatoria anche per assistere a eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto, e per salire a bordo di tutti i mezzi di trasporto a lunga percorrenza, come aerei, navi, e treni e anche ai mezzi di trasporto pubblici, quali gli autobus, i tram e le metropolitane. In tutti questi luoghi è vietato consumare cibi e bevande. Le discoteche e le sale da ballo sono chiuse fino al 31 gennaio 2022. Vige anche il divieto di fare feste nei locali pubblici fino al 31 gennaio 2022.

Dal 27 dicembre

Da lunedì 27 dicembre parte la campagna vaccinale riguardante il richiamo per la fascia d’età compresa tra i 12 e i 17 anni.

Dal 30 dicembre

Obbligo di possedere il super Green pass per poter entrare nelle strutture residenziali e socio sanitarie. I vaccinati con due dosi dovranno anche esibire un tampone antigenico o molecolare con esito negativo.

Dal 10 gennaio

Il super Green pass sarà obbligatorio anche al chiuso per accedere a piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, centri termali (esclusi quelli per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi (a esclusione dei centri educativi per l’infanzia), musei, mostre e corsi di formazione in presenza.

Dal 1 febbraio

Il super Green pass avrà validità di quattro mesi a partire dall’ultima inoculazione del vaccino.

31 marzo

Il 31 marzo del 2022 scadrà lo stato di emergenza entrato in vigore per la pandemia da Covid-19.