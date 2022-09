Oms: "La fine della pandemia è vicina"

Secondo quanto ha affermato il presidente dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la fine della pandemia potrebbe essere ormai vicina. “La scorsa settimana il numero di morti Covid è stato il più basso da marzo 2020. Non siamo mai stati in una posizione migliore per porre fine alla pandemia. Non ci siamo ancora, ma la fine è in vista. Un maratoneta però non si ferma quando vede il traguardo: corre più forte, con tutta l'energia che gli resta. Anche noi dobbiamo farlo. Siamo in una posizione vincente. Ma ora è il momento peggiore per smettere di correre”, ha detto durante la consueta conferenza stampa il capo dell’Organizzazione mondiale della sanità, chiedendo a tutti un ultimo sforzo.

L'avvertimento dell'Oms

Ghebreyesus ha sottolineato che il bilancio globale delle vittime della pandemia la scorsa settimana è calato ai minimi da marzo 2020. Secondo l'Oms, tra il 5 e l'11 settembre scorsi la pandemia ha causato 10.935 decessi a livello mondiale, in calo del 22% rispetto alla settimana precedente. I nuovi casi di infezione sono crollati del 28% a 3,13 milioni. "Possiamo scorgere il traguardo" , ha affermato il presidente, sollecitando a non allentare le misure di contrasto alla pandemia, e paragonando l'attuale situazione a quella di un maratoneta che accelera il passo al termine della competizione. “Se non cogliamo questa opportunità ora, corriamo il rischio di più varianti, più morti, più interruzioni di attività e più incertezza” , ha poi spiegato mettendo in guardia i Paesi.

Ha ripercorso tutte le tappe della pandemia

Il Dg dell'agenzia Onu per la salute ha ripercorso tutte le tappe della pandemia: “Dalla vigilia di Capodanno 2019 - e da allora ogni giorno - l'Oms ha lavorato senza sosta per avvertire il mondo e per fornire ovunque alle persone gli strumenti necessari per rimanere al sicuro, per salvare vite e mantenere le società funzionanti. Abbiamo aiutato i Paesi a costruire impianti di ossigeno e centri di trattamento. Abbiamo spedito milioni di mascherine, camici, test, vaccini e altro ancora nei Paesi che ne avevano bisogno, in tutto il mondo”.

Ha inoltre ricordato che medici, infermieri e operatori sanitari si sono affidati alle loro linee guida per protegge se stessi e anche per curare i propri pazienti. Il presidenmte ha anche tenuto a ricordare come l’Organizzazione abbia anche indirizzato i Governi su come trovare il giusto mix di misure di salute pubblica. Sono poi state consegnate in tutto il mondo più di 1,7 miliardi di dosi di vaccino anti-Covid attraverso la piattaforma Covax, anche nelle aree a basso e medio reddito del pianeta. Inoltre, Ghebreyesus ha ricordato che i Paesi poveri si sono affidati all’Oms per tre quarti delle loro dosi di vaccino.

Ottimista anche Sileri