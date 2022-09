Covid, vaccini aggiornati: ecco chi li farà e quando

Il ministero della Salute ha inviato una circolare indicando le categorie a cui è consigliata la quarta dose con i vaccini anti-Covid aggiornati e adattati a Omicron. Nello specifico, si tratta di booster bivalenti di Pfizer e Moderna approvati dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa).Come si legge nel documento, sarà consigliata agli over 60 e ai soggetti fragili “ancora in attesa di ricevere il secondo richiamo (quarta dose)” , con l’aggiunta di operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza.

Le tempistiche

Oltre a queste categorie, una ulteriore somministrazione verrà offerta in via prioritaria a tutti coloro al di sopra dei 12 anni che non hanno ricevuto il primo richiamo, la terza dose, "indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa". Quindi, chi ha ricevuto il vaccino AstraZeneca, Janssen, Pfizer-Biontech o Moderna potrà comunque sottoporsi alle dosi aggiornate, prodotte per il momento solo da Pfizer-Biontech e Moderna. Come in passato, una nuova vaccinazione potrà essere inoculata secondo le tempistiche previste dalle precedenti disposizioni, ovvero dopo un intervallo di almeno 120 giorni dall’ultima somministrazione. Nella giornata di oggi il ministero ha inviato alle Regioni e alle Asl la circolare con le modalità di utilizzo dei nuovi vaccini bivalenti che sono stati approvati il primo settembre dall’agenzia europea dei farmaci Ema e il 5 settembre da quella italiana. Sono dei sieri aggiornati, contenenti due ceppi virali, quello originale del 2020 e la variante Omicron BA. 1 di novembre 2021, considerati più efficaci di quelli attuali per prevenire sia la forma grave di Covid che il ricovero in ospedale.

Anche gli altri vaccini vanno bene