Col virus c'è l'incubo Parkinson: "Sarà la terza ondata del Covid"

L'hanno definita " la terza ondata della pandemia ". Si tratta delle possibili conseguenze neurologiche, causate dal Sars-CoV-2, che potrebbe portare a un aumento di incidenza del Parkinson nelle persone infettate dal virus.

A lanciare l'avvertimento è un gruppo di scienziati del Florey Institute of Neuroscience and Mental Health, in Australia, che hanno studiato la possibilità del virus di condizionare l'insorgenza del morbo di Parkinson. I ricercatori non hanno ancora compreso fino in fondo le modalità usate da Sars-CoV-2 per raggiungere il cervello, ma " è acclarato il fatto che questo si verifichi ", come sostenuto dal professor Kevin Barnham, del Florey Institute. Il virus, ha aggiunto, come riportato da AdnKronos, " può causare danni alle cellule cerebrali innescando un potenziale processo neurodegenerativo ".

Nello studio di revisione, pubblicato sul Journal of Parkinson's Disease, gli studiosi hanno evidenziato le possibili conseguenze neurologiche a lungo termine provocate dal Covid-19, identificate come l'" ondata silenziosa " della malattia. Secondo le stime dei ricercatori, sembra che 3 pazienti su 4 tra quelli affetti da nuovo coronavirus subiscano sintomi neurologici: " Abbiamo scoperto che la perdita dell'olfatto o la riduzione dell'olfatto è stata segnalata in media in tre persone su quattro infettate dal virus Sars-CoV-2 ", spiegano. E, nonostante la perdita dell'olfatto possa non meritare particolare preoccupazione, "in realtà ci dice molto su quello che sta succedendo all'interno: c'è un'infiammazione acuta nel sistema olfattivo ".

Secondo gli studiosi, proprio la perdita dell'olfatto potrebbe essere un nuovo modo " per rilevare precocemente il rischio di sviluppare la malattia di Parkinson" , dato che si presenta nel 90% delle persone che hanno contratto la malattia e si trovano ancora nella prima fase, che si manifesta circa un decennio prima dei sintomi motori. Attualmente, per diagnosticare la malattia si presta particolare attenzione ai sintomi motori. Ma, " se si aspetta fino a questa fase della malattia di Parkinson per diagnosticare e curare, si perde l'opportunità di adottare terapie neuroprotettive con l'effetto desiderato ".