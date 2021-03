Cambia la mappa dei colori: la zona bianca è già sparita

Sardegna e Molise da lunedì prossimo, 22 marzo, passeranno in zona arancione, mentre la Campania resterà rossa. Come si legge in una nota del ministero, "il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia ministero-Istituto superiore di sanità (Iss) sull'andamento di Covid-19, firmerà in serata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 marzo".

La Sardegna perde la zona bianca

Quindi passeranno in fascia arancione le regioni Sardegna e Molise, mentre verrà prorogata l'ordinanza in scadenza relativa alla zona rossa in Campania. Ricordiamo che la Sardegna era l’unica regione che era riuscita a diventare bianca e che il Molise si trovava invece colorato di rosso. Nessuna variazione per la Campania che è e rimane rossa. Fino al 6 aprile la zona gialla è stata eliminata per tutte le regioni.

Italia in rosso per Pasqua

Le regioni che la settimana scorsa erano diventate rosse, nonostante mostrino adesso dati da zona arancione, come per esempio la Lombardia, saranno costrette a rimanere nella fascia di maggior rischio ancora per una settimana, almeno fino a lunedì 29 marzo. L’ordinanza firmata da Speranza venerdì 12, ed entrata in vigore lunedì 15, ha infatti validità di 15 giorni.

La novità più importante riguarda la Sardegna, l’unica regione che fino a oggi si trovava in zona bianca. Dopo l’ultimo monitoraggio dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità, i dati hanno mostrato un aumento del numero dei positivi e il 2% in più di posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva. L’isola è così costretta a entrare direttamente in zona arancione, proprio perché in questo periodo è stata eliminata la gialla intermedia. Dalle attività aperte quasi in modo totale deve tornare a chiudere i bar e i ristoranti, e a limitare gli spostamenti. Gli unici consentiti saranno quelli all’interno dei propri confini comunali. Con ogni probabilità, come il resto d’Italia, anche la Sardegna entrerà in zona rossa nel periodo pasquale, ovvero nei giorni 3, 4 e 5 aprile. Situazione diversa per il Molise che ha invece visto un miglioramento nei dati e ha così conquistato da lunedì prossimo la zona arancione.