Lombardia, dati da zona arancione ma resta rossa fino al 29 marzo

Nonostante i dati della Lombardia adesso siano da zona arancione, la regione dovrà restare in fascia rossa almeno fino al 29 marzo. Importante l’indice Rt, che misura la velocità del contagio, e che è in continua discesa. Questo è passato infatti da quota 1,30 a 1,13 e se esaminiamo la città di Milano, il dato è in continuo calo da oltre una settimana, arrivando ad attestarsi a 1,11. Ma nonostante ciò, la regione dovrà restare fino al 29 marzo in zona rossa, l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza, entrata in vigore lo scorso lunedì 15 marzo, ha infatti validità per 15 giorni.

Rt della Lombardia in continuo calo

Dall’ultimo monitoraggio dell’Iss, l’Istituto superiore di sanità, l’Rt che era ancora in salita toccando quota 1,30, ha poi iniziato la sua discesa arrivando a 1,13. Questo vuol dire, come sottolineato dal Corriere, che la velocità di contagio ha iniziato a rallentare, segnale evidente della regressione dell’onda epidemiologica. Da sottolineare che questo valore è riferito alla scorsa settimana, il che significa che in questi giorni potrebbe essere sceso ulteriormente. Anche l’Rt di Milano a 1,11 è una prova della curva rivolta adesso verso il basso. L’indice Rt ci informa su quanti soggetti in media possano essere contagiati da un positivo e in che lasso di tempo. Questo valore è tra quelli che maggiormente determinano le scelte del governo. Non è però l’unico da considerare.

Il parametro deve poi essere affiancato e valutato in base anche alla pressione sulle strutture sanitarie, in Lombardia ancora sopra la soglia di rischio, e all’incidenza. I contagi hanno iniziato a frenare, ma i ricoveri stanno aumentando, visto che si riferiscono ai nuovi positivi delle settimane precedenti. In ogni caso la Lombardia resterà ancora in zona rossa almeno fino a lunedì 29 marzo, visto che l’ordinanza firmata da Speranza ha una validità di due settimane.

Il picco nel fine settimana