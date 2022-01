Spunta l'immunità "innata": ecco chi non si ammala mai di Covid

C'è una barriera "invisibile" che protegge dal Covid e dalle sue varianti ed è costituita da alcuni anticorpi naturali presenti nel nostro organismo sin dalla nascita.

Cos'è l'Mbl

È la scoperta che hanno fatto alcuni ricercatori coordinati dall’Istituto Humanitas e dall’Ospedale San Raffaele di Milano. L'Mbl, letteralmente "Mannose Binding Lectin" è un meccanismo che impedisce di contrarre la malattia. Si tratta di proteine che aggrediscono il virus come fossero anticorpi veri e propri ma in realtà sono "innati", esistono già nel nostro organismo. Da qui il termine di "immunità innata": come sappiamo, una minima parte della popolazione italiana e mondiale, dopo due anni di pandemia e lo stretto contatto con familiari, parenti e amici positivi al Covid non si sono mai ammalati. Questa potrebbe essere la risposta definitiva che consentirà di mettere a punto nuovi farmaci mirati contro il virus e marker per misurare la gravità della malattia.

"Ecco come si blocca il virus"

Intervistato dal Corriere, il professore Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e docente di Humanitas University, spiega che la Mbl " si lega alla proteina Spike del virus e la blocca ". La nota ancora più importante è che sarebbe in grado di bloccare tutte le varianti, Omicron compresa. " Ciò è reso possibile dal fatto che Mbl si aggancia a determinati 'zuccheri' della proteina Spike, che non cambiano da variante a variante ", sottolinea al quotidiano Elisa Vicenzi, responsabile dell’Unità Patogenesi Virale e Biosicurezza dell’Irccs Ospedale San Raffaele. Nelle prove in mitro, Mbl si è dimostrata quasi potente come gli anticorpi dei pazienti che hanno avuto la malattia. A questo punto, la sfida è creare un farmaco ad hoc ottimizzando questa proteina. " La strada è lunga ma è importante cercare di avere altre armi a disposizione contro il virus. Fra l’altro, Mbl è già stata infusa da altri ricercatori e clinici come terapia in soggetti con completo deficit genetico ed è stata ben tollerata ", aggiunge Mantovani.

Cosa succede con i vaccini

I vaccini, come sappiamo, costituiscono la prima barriera contro il Covid e tutti i coronavirus. È per questo motivo che nessun farmaco potrà comunque " competere per efficacia e sostenibilità individuale e sociale con un vaccino " sottolinea il professore. Ma non è tutto: anche se la barriera naturale innata protegge, la stragrande maggioranza della gente non la possiede ed è per questo che la profilassi rimane fondamentale, perché garantisce a tutti un'ottima difesa. Non esiste nessuno strumento, al momento, che possa dire chi si trova al sicuro, a priori, e chi no. Nel dubbio, è necessario utilizzare i vaccini.