"Così si sta evolvendo il Covid con i vaccini: ecco cosa ci aspetta"

La nuova variante del Covid-19, Omicron, corre come mai prima d'ora lasciando a volte stupefatti gli stessi medici e studiosi. Anche se in molti sono scoraggiati dai 200mila nuovi positivi al giorno che registra ormai il nostro Paese, questa mutazione che il segnale che il virus è cambiato diventando meno pericoloso in termini di terapie intensive e vite umane.

"Perché sta diventando stagionale"

Le buone notizie le fornisce al Corriere della Sera il prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. " Il virus sembra avere sempre più i connotati di una malattia stagionale endemica ", afferma. Il motivo è presto detto e ne abbiamo parlato recentemente sul Giornale.it: Omicron si ferma in gola dando forme più simil influenzali e, di conseguenza, più contagiosa delle altre varianti. " Il virus non sta più prendendo i polmoni, ma si sta fermando alle prime vie aeree, come le più comuni patologie respiratorie ", sottolinea Vaia. Ciò significa che quando sarà passata questa quarta ondata, assisteremo a un netto calo dei contagi probabilmente fino al prossimo autunno, esattamente come fa durante l'inverno il virus influenzale che scompare nei mesi successivi. " È inutile ora parlare di quarta, quinta, sesta dose di vaccino. In autunno si penserà a mettere al sicuro gli anziani e i fragili, proprio come da anni si fa con il virus stagionale ".

L'Istituto Spallanzani, eccellenza italiana sulle malattie infettive, sta collaborando con la Washington University su evidenze in vitro e dal vivo sulla nuova variante e si conferma quanto detto finora. " Omicron è poco patogena e presenta un’attenuazione della malattia. E non solo: quasi l’80% dei contagiati da Omicron è pauci o asintomatico. Tanto che all’Inmi (Spallanzani, ndr) la maggior parte li trattiamo negli ambulatori e non ci sono ospedalizzati ".

"Diciamo grazie ai vaccini"

Su un'ipotetica quinta ondata, il prof. Vaia non sa (giustamente) rispondere ma sottolinea come adesso ci siano vaccini, anticorpi monoclonali e " la nuova pillola in sperimentazione allo Spallanzani ". La variante Omicron del Covid-19 è stata definita come il virus più contagioso della storia: Vaia spiega al Corriere nella storia delle malattie infettive, a parte per le patologie simil influenzali, " non c’è mai stata un’incidenza così alta. E se non avessimo messo in campo un muro, costituito dalla protezione forte dei vaccini contro il Covid, oggi assisteremmo a una strage ". Un'altra stoccata per gli scettici no vax che, ancora oggi, non si rendono conto dell'importanza dei vaccini che adesso, è chiaro, vanno "aggiornati" sull'attuale variante tant'é che Pfizer e Moderna sono già a lavoro e promettono novità sin dal mese di marzo.

"Il mio pensiero sulle scuole"

A tenere banco, però, è anche il dibattito sulle scuole: la politica li vuole aperti, i presidi no. Le nuove regole sono stringenti, già con un paio di positivi si tornerebbe alla dad. Non andare a scuola a priori, però, Vaia lo considera come una sorta di lockdown dicendosi contrario alla chiusura. " Contrario alla chiusura di pezzi di società. Sono interventi che hanno una logica in altri momenti. Adesso bisogna consentire di buttare il cuore oltre l’ostacolo e affrontare il problema con scelte coraggiose e procedure più snelle. Serve semplificare o la gente si perderà a star dietro a tutte le circolari ". La soluzione per le classi e gli ambienti chiusi è "facile": nuovi sistemi di areazione per consentire di poter togliere anche le mascherine.