Crac Parmalat, dopo 20 anni Vacchi assolto dall'accusa di bancarotta

Assolto " perché il fatto non sussiste ". Quest'oggi il giudice del tribunale di Parma ha pronunciato la sentenza di assoluzione per Gianluca Vacchi, noto imprenditore e influencer, accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione nel processo "Parmatour", uno dei filoni relativa all'inchiesta sul crac Parmalat del 2003. " Il lungo percorso processuale dà atto a Gianluca Vacchi della sua assoluta onestà ", ha commentato alla Gazzetta di Parma l'avvocato Guido Magnisi, legale del volto noto di Instagram.

I fatti

I fatti fanno riferimento alla cosiddetta "operazione Last Minute Tour", a cavallo tra gli anni 2001 e 2002, quando la società Last Minute - di cui Vacchi era detentore della partecipazione azionaria - fu ceduta alla Hit, galassia del turismo facente capo al gruppo di Collecchio. Il costo dell'operazione commerciale fu di 29 milioni di euro. Una " cifra esorbitante " e determinata in modo arbitrario, secondo la Procura, il cui importo venne distratto da l'imprenditore bolognese in concorso con Callisto Tanzi, Fausto Tonna, Clauio Baratta e Paola Visconti (nipote di Tanzi) allo scopo di creare pregiudizio ai creditori. Dopo una condanna a tre anni e sei mesi in primo grado, in appello a Bologna la decisione su Vacchi, nel 2014, era stata annullata, per essere il fatto ritenuto in sentenza diverso da quello contestato e gli atti rimandati al tribunale parmigiano per un nuovo giudizio.

L'assoluzione di Vacchi