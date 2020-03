Cremona, primo risveglio in terapia intensiva

Questa mattina, domenica 22 marzo, l’ospedale di Cremona ha tirato un sospiro di sollievo e incassato una grande soddisfazione. Una paziente 52enne ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva si è infatti risvegliata. Proprio nel giorno peggiore per la Lombardia.

L'ospedale di Cremona tira un sospiro di sollievo

Di rilevanza particolarmente importante anche perché, in 30 giorni, si tratta della prima volta che ciò avviene in quel reparto, dove tutti i pazienti che vengono ricoverati sono in gravi condizioni e intubati in sedazione profonda. Quando poi le loro condizioni fisiche iniziano a migliorare, vengono trasferiti immediatamente in altre strutture ospedaliere per continuare la degenza e per poter permettere ad altri contagiati di occupare il loro letto. E gli angeli, che hanno passato giorni e notti a occuparsi di loro, non hanno alla fine la soddisfazione di vederli risvegliare. Forse per questo la gioia è stata immensa e medici e infermieri hanno deciso di condividere la bella notizia sulla pagina Facebook dell’ospedale di Cremona.

Il risveglio nel reparto di terapia intensiva

Il personale sanitario ha raccontato quanto avvenuto e postato, dopo aver chiesto il consenso alla paziente, la foto che la ritrae distesa sul letto, con la mascherina per l’ossigeno e il pollice alzato verso l’obbiettivo fotografico. La 52enne, come sottolineato dai sanitari “non vede l'ora di tornare a casa. Per questo chiede a voi, che potete, di starci a casa”. Un appello verso tutti coloro che ancora non si rendono conto che l’unico modo possibile per fermare l’epidemia è quello di chiudersi in casa. L’ospedale di Cremona sta attraversando una situazione davvero drammatica, la cappella è zeppa di bare.

