La criminologa è sicura: "Viviana e il tunnel: cosa è successo a Gioele"

È trascorso quasi un mese, ormai, dall'inizio del giallo di Caronia , ma nessuno sa ancora cosa sia davvero accaduto quella maledetta mattina del 3 agosto in cui Viviana Parisi e il suo figlioletto Gioele hanno perso la vita. Troppi gli irrisolti di una vicenda tanto drammatica quanto misteriosa che, col trascorrere dei giorni, diventa un groviglio sempre più intricato di supposizioni. Perché la mamma vj di Venetico ha scavalcato il guard rail? Come e quando è morto Gioele ? L'ipotesi verosimile, al vaglio del procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo, resta quella dell'omicidio-suicidio. Ma la verità potrebbe essere ancora lontana dall'ingresso del tunnel Pizzo Turda dove Viaviana ha abbandonato la sua Opel grigia incidentata. Una svolta potrebbe arrivare, invece, dall'esito degli esami geologi sul cranio del bimbo.

Gli esami geologi sul cranio di Gioele

Sono in corso in un laboratorio di geologia a Messina i nuovi esami sui resti del piccolo Gioele. La geologa forense Roberta Somma conduce l'indagine sul cranio del piccolo ritrovato lo scorso 19 agosto nei boschi di Caronia, in provincia di Messina. Gli accertamenti sono stati disposti dal Procuratore di Patti Angelo Vittorio Cavallo, a capo delle indagini dallo scorso 3 agosto. Al test partecipano anche i medici legali nominati dal magistrato e i consulenti di parte.

''Viviana vole portare a termine il suo piano di morte"