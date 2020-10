Crisanti allo Spallanzani? La trattativa ora sembra vacillare

Dall'Università di Padova allo Spallanzani di Roma. Il virologo Andrea Crisanti, secondo quanto anticipato dall'Espresso, dovrebbe trasferirsi nell'ospedale romano, dopo la rottura con il governatore del Veneto, Luca Zaia. Ma ora, sembra che la trattativa, data per conclusa dall'Espresso, si sia bloccata. Nessun commento, per il momento, è arrivato dal virologo.

A volere Crisanti a Roma sarebbe stato l'assessore Alessio D'Amato, sostenuto dal presidente regionale Nicola Zingaretti, per potenziare i laboratori del Lazio, grazie alle competenze dell'esperto che aveva gestito il focolaio di Covid-19 a Vo' Euganeo. Per tutta l'estate Crisanti, ordinario di Microbiologia a Padova, aveva continuato a mettere in guardia su una possibile seconda ondata della pandemia, ipotizzando un lockdown a Natale o anche prima: una linea rigida, che insiste sulla prudenza. La stessa linea è stata tenuta dal Lazio, che avrebbe sposato l'idea del virologo di potenziare il sistema dei tamponi. E il suo passaggio allo Spallanzani sembrava cosa fatta.

Ma ora, secondo quanto riporta il Messaggero, la trattativa potrebbe vacillare. E la colpa sarebbe dei test rapidi. Il virologo, ieri, ha criticato aspramente il loro utilizzo: " I test rapidi funzionano fino a un certo punto - ha spiegato a RaiNews24- Le evidenze ci dicono che per il 30% si rischia l'errore, test che risultano negativi e invece la persona è positiva. Così mandiamo in giro altri positivi, fare affidamento sui test rapidi è un suicidio ". Già la scorsa settimana, Crisanti aveva fatto presente, ai microfoni di SkyTG24, i problemi dei tamponi rapidi: " A mio avviso non dovrebbero essere usati in azioni né di sorveglianza né di prevenzione - aveva affermato- Purtroppo hanno una sensibilità che è intorno al 70%, perché su dieci positivi ne mancano tre" .