Crollano le tariffe Rc Auto: 400 euro il prezzo medio

Nel quarto trimestre 2019 le tariffe Rc Auto hanno registrato una nuova riduzione dei prezzi. A renderlo noto, sulla base dei dati del Bollettino Statistico IPER, è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Il prezzo medio elle polizze ora si attesta a 404 euro, circa 11 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il trend di calo dei prezzi si attesta, così, al -2,7% su base annua e le maggiori riduzioni in termimi percentuali si registrano nelle province del Sud, con Caltanissetta che ha avuto un calo del 6,9%, seguita da Vibo Valentia con il meno 5,5%, poi Enna, Agrigento e Taranto (meno 5,2%) e infine Reggio Calabria con il meno 5,1%.

Trend totalmente opposto si registra, invece, a Napoli che mantiene un prezzo Rc Auto superiore ai 500 euro. Nel capoluogo campano la polizza arriva a 600 euro ma il differenziale del premio (al netto delle imposte) si riduce, rispetto ad Aosta (prima in classifica per risparmio) di circa 226 euro. Oltre a Napoli, nella lista delle più costose quattro province superano i 500 euro a partire da Prato, con una polizza più bassa di Napoli di soli 10 euro, seguita da Caserta (518 euro), Massa Carrara (506 euro) e Pistoia (502).

Complessivamente, come emerge dal Bollettino Statistico, il 50% degli assicurati paga meno di 360 euro. Ben l'84% degli assicurati si trova nella prima classe di merito della scala bonus/malus (la migliore) e gli assicurati più rischiosi (quelli superiori all'11 classe) pagano in circa il doppio dei contraenti in prima classe.

Gli automobilisti under 25 appartenenti all’undicesima classe di merito pagano in media circa 652 euro rispetto agli over 60, che invece contraggono una polizza assicurativa con un prezzo medio di 357 euro. Peggio va agli assicurati under 25 in quattordicesima classe, che pagano in media circa 1.173 euro.

Continua a crescere la diffusione della scatola nera, che ora rappresenta il 23,3% del totale. Intanto, per andare incontro alle esigenze degli italiani a causa dell’avanzata del Coronavirus lo scorso 2 marzo il primo decreto emanato contro il Covid-19 aveva introdotto la possibilità di sospendere il pagamento della Rc Auto per i residenti nei primi 11 comuni della zona rossa. Se questa misura venisse applicata a tutte le polizze in scadenza nel periodo tra il 21 febbraio e il 30 aprile, secondo un’analisi di Facile.it potrebbero essere circa il 20,5% del totale i veicoli coinvolti, vale a dire 7,9 milioni di autovetture.