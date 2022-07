Dai trapper in galera ai segnali dallo spazio: le sette parole della settimana

Proviamo a dare un po' di sapore ai numeri che decretano il successo delle notizie su Google. Di seguito alcune delle notizie più cliccate della settimana rivisitate e corrette.

Ci salverà il Registro delle opposizioni?

Uno degli incubi di ogni italiano potrebbe vedere la fine. Con l'istituzione del registro delle opposizioni sarà molto più difficile per i geni del marketing intrufolarsi nei nostri cellulari. Sarà vero o l'ennesimo miraggio nei deserti italici contemporanei?

Bonus psicologo per i parlamentari

Entra in vigore il bonus psicologo. Chi necessita dell'aiuto di uno specialista potrà avere fino a 600 euro. Proposto e bocciato un emendamento speciale per i parlamentari: le casse dello Stato non avrebbero potuto reggere la spesa.

Trapper in galera

Finalmente una buona notizia: sono stati arrestati alcuni trapper, tra cui il famoso (voi lo conoscete?) Simba La Rue. Provate ad ascoltarvi una delle canzoni di questi trapper e concorderete con me che non esiste carcere sufficiente per chi le scrive e le canta.

Datteri di mare

Un turista a Castellammare di Stabia ha distrutto uno scoglio per raccogliere dei datteri di mare. Che è un po' quello che bisognerebbe fare con lui: scavare per scoprire se in quel cranio c'è ancora un neurone funzionante.

Segnali dallo spazio

Gli scienziati hanno scoperto un segnale regolare proveniente dallo spazio, che potrebbe accendere l'idea che esiste un'altra civiltà aliena e che voglia comunicare con noi. Chissà cosa ci stanno comunicando. Mi piace immaginare che ci stiamo dicendo 'ricordate di essere felici '.

Arrivano i robot

Un robot ha spezzato il dito a un bambino durante una partita a scacchi. I media di mezzo mondo hanno raccontato la cosa, come fosse una notizia incredibile. Cosa racconteranno quando si avvererà la profezia di Matrix?

Pazzi per Crepet

Da alcune settimane Tiktok impazzisce per Paolo Crepet. I suoi interventi arricchiti di sottofondo musicale vengono divulgati come filmati motivazionali e diventano continuamente virali. Complimenti a Crepet, ma quale sarà il mistero che lo lega all'algoritmo di Tiktok?

Altre ricerche di Google Trends

Per la cronaca, negli ultimi sette giorni tra i principali termini ricercati secondo Google Trend ci sono stati anche: Vecino, Eschirichia coli, Pietro Citati, Balotelli, Firmino, Barcellona-Juventus, Sant'Anna.