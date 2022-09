Dall’Isola dei famosi a prestanome del boss: chi è Franco Terlizzi

C’è anche Franco Terlizzi tra i tredici destinatari del provvedimento di fermo in corso di esecuzione nell'ambito di un’indagine coordinata dalla Dda milanese e condotta dai Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma. Un volto noto del piccolo schermo per la partecipazione all’Isola dei Famosi e ad altri programmi, ora alle prese con un’accusa pesante: essere il prestanome di Davide Flachi, il figlio di Pepè, storico boss della ‘ndrangheta morto lo scorso gennaio.

Ex pugile e pr dell’Hollywood, Franco Terlizzi è finito al centro dell’inchiesta “Metropoli - Hidden Economy”. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire i flussi di denaro e individuare due attività – una carrozzeria e un negozio di articoli sportivi – legate all’indagato principale, ovvero Flachi. Come evidenziato dall’Ansa, le indagini hanno consentito alle autorità di ricostruire le rotte della droga e sono stati effettuati diversi sequestri, anche in Svizzera. Inoltre, sono stati certificate estorsioni nei confronti di clienti morosi e un traffico di armi (compresi mitragliatori Kalashnikov riforniti da cellule calabresi e balcaniche).

In queste ore sono in corso perquisizioni su tutto il territorio lombardo. L’accusa nei confronti dei tredici fermati è di fare parte di un’associazione per delinquere dedita al traffico di cocaina aggravata dal metodo mafioso, hashish e marijuana, all'intestazione fittizia di beni e alla detenzione e al porto illegale di armi.

Tra i protagonisti della tredicesima edizione dell’Isola dei famosi, Franco Terlizzi è stato un pugile nella categoria Massimi leggeri e, una volta conclusa la carriera agonistica, è diventato il personal trainer dei vip, con migliaia di seguaci sui social network. Il sessantenne di Bitonto è stato spesso ospite di numerosi salotti televisivi, a partire da Pomeriggio 5, non solo per la sua esperienza da naufrago. Suo figlio Michael è un altro volto noto del piccolo schermo, basti pensare alla sua partecipazione al Grande Fratello 16.