Danneggia la casa dei vicini e aggredisce con un piccone carabinieri e polizia: arrestato

Litiga con i vicini di casa, danneggia il loro appartamento e scende giù in strada per mandare in frantumi anche la loro automobile. I carabinieri cercano di fermarlo e aggredisce sia loro che i poliziotti intervenuti per soccorrere i colleghi. Viene Arrestato. Si tratta di Gianluca Monachello, 37 anni, ragusano. L’uomo dovrà rispondere per i reati di lesioni personali e danneggiamento aggravato.

Il fatto è accaduto nel fine settimana a Vittoria, in provincia di Ragusa. Monachello si trovava in casa della coppia con la quale già in passato aveva avuto delle discussioni legate a motivi banali. Anche in questo caso, un altro screzio di poco conto ha fatto si che si innescasse un litigio.

L’uomo, questa volta, non ha controllato però la sua ira scatenando l’inferno e seminando il panico dentro quella casa. Si è armato di un piccone e una mazza di ferro danneggiando l’intero appartamento. In pochi minuti ha devastato l’abitazione della coppia che, temendo il peggio per la propria incolumità, non ha potuto nemmeno cercare di dissuadere il 37enne da quello che stava facendo. I due sono riusciti però a comporre il numero d’emergenza chiedendo aiuto ai carabinieri. Quando i militari sono giunti sul posto, Monachello era già sotto casa a portare avanti un’altra “missione”, ovvero il danneggiamento della macchina dei vicini. In pochi attimi è riuscito a frantumare i vetri dei finestrini e rovinare tutta la carrozzeria.

I carabinieri hanno cercato di fermare l’uomo che, in tutta risposta, ha reagito in malo modo anche nei loro riguardi. Ha iniziato a inveire verso loro con le armi e, nel mentre, sferrava a chi cercava di fermarlo, pugni accompagnati da calci. La furia del 37enne era incontrollabile e i militari erano in pochi per potervi fare fronte. Dunque i carabinieri hanno chiesto aiuto ai colleghi della polizia di Stato del commissariato di Vittoria. Poliziotti e carabinieri mettendo in pratica le loro conoscenze in ambito di difesa personale, sono riusciti insieme a fermare l’aggressore.

Una volta immobilizzato, Monachello è stato condotto in caserma per gli accertamenti del caso. Dopo le formalità di rito è stato tratto in arresto e accompagnato nella casa circondariale di Ragusa. Le armi bianche utilizzate per danneggiare la casa della coppia e della loro auto sono state sottoposte a sequestro. Per quanto riguarda le forze dell’ordine intervenute, alcuni poliziotti e militari sono stati accompagnati in ospedale per via delle ferite riportate durante la colluttazione. Nelle gambe e nelle braccia sono state riscontrate delle contusioni.