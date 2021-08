"Ha salvato vite. A De Donno la medaglia al valor civile": la proposta alla Lamorgese

A quasi tre settimane dalla morte di Giuseppe De Donno, Alessandro Morelli ha deciso di intraprendere l'iter per conferire al medico mantovano un riconoscimento di Stato. " Ho deciso di scrivere al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per proporre il conferimento della medaglia al valor civile al professor Giuseppe De Donno per aver perseguito in tutta la sua opera professionale il progresso della scienza e più in generale il bene dell'umanità ", si legge in una nota del viceministro alle Infrastrutture e mobilità sostenibili.

L'ex primario del reparto di Pneumologia dell'ospedale Carlo Poma di Mantova è stato trovato senza vita nella sua abitazione dopo essersi suicidato. Ignote al momento le cause che hanno portato il medico, stimato e rispettato nel suo campo, a decidere di perseguire il gesto estremo. Non è stato trovato nessun biglietto, nessuna lettera d'addio nemmeno per i parenti che possa per ora spiegare la scelta di togliersi la vita.

" È stato il primo medico italiano a sperimentare l'utilizzo del plasma iperimmune per curare i pazienti colpiti dal Covid-19. Una intuizione arrivata durante la prima fase della pandemia, in un momento storico in cui la scienza era letteralmente disarmata di fronte all'avanzata del virus. Chi è stato al fianco dell'ex primario di pneumologia in quei giorni difficili ricorda la dedizione e il coraggio con cui si è speso per dare una opportunità terapeutica ai pazienti ", ha proseguito Alessandro Morelli nella nota, spiegando perché ha deciso di scrivere a Luciana Lamorgese.

La medaglia al valor civile per Giuseppe De Donno è un riconoscimento postumo al duro lavoro svolto in corsia dal professore nei momenti più drammatici della pandemia. Al grande lavoro di ricerca che ha sempre svolto sia prima che dopo l'emergenza. Poco prima di togliersi la vita, Giuseppe De Donno aveva deciso di lasciare la direzione del reparto di pneumologia e di allontanarsi dall'ospedale nel quale aveva trascorso gli ultimi decenni della sua vita per intraprendere la strada del medico di famiglia alle porte di Mantova. Una scelta estrema, non capita da molti.