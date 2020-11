"Lo sa che l'ha querelata?" Il gelo di Crisanti in tv Poi si scopre la verità...

Attimi di imbarazzo nell'ultima puntata di Piazza Pulita su La7. Il conduttore Corrado Formigli fa una clamorosa gaffe e l'ospite Andrea Crisanti va nel panico. Il tutto per uno sbaglio di persona che ha messo in evidente imbarazzo il virologo intervenuto in studio.

Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell'Università di Padova, è uno degli esperti che si vedono maggiormente in televisione. Il virologo è intervenuto nell'ultima puntata della trasmissione di attualità Piazza Pulita, su La7, per parlare dell'emergenza coronavirus e della necessità di intensificare controlli a tappeto con i tamponi. Durante il collegamento, però, il conduttore Corrado Formigli ha comunicato al virologo di una denuncia in arrivo: " Il governatore della Campania De Luca la vuole querelare, lo sa? ". Andrea Crisanti, evidentemente sorpreso dalle parole del giornalista, è sbiancato in volto e in evidente imbarazzo ha provato a replicare: " A me? Ma perché mai? Mi sorprende questo comunque va bene lo facesse. Non penso di aver mai fatto... ".

Ah no mi scusi, non contro di lei ma contro il consulente del ministro della Salute Ricciardi

Il conduttore ha iniziato a leggere il testo nel quale si riportava la notizia della denuncia, ma si è accorto ben presto della gaffe commessa: "". A finire nel mirino legale di De Luca, in realtà, è statoche nei giorni scorsi aveva definito la situazione nella regione Campania molto seria parlando addirittura di "scene da guerra".

Uno scambio di persona che ha coinvolto Andrea Crisanti, reo di assere arrivato per primo in collegamento. " Lo chiederò a Walter Ricciardi allora ", ha chiarito Formigli dopo l'errore commesso. Dopo il momentaneo sbigottimento il virologo ha scherzato sullo scambio di persona, mettendo le mani avanti: " Ah, meno male perché non penso di aver detto mai niente di grave ". La gaffe e l'imbarazzo manifestato dal virologo Andrea Crisanti in diretta televisiva non sono sfuggite al popolo social, che si è riversato sul web (in particolare Twitter) per commentare l'episodio. Tra meme, commenti ironici e parodie il video della gaffe del conduttore e del conseguente smarrimento di Crisanti è diventato virale in poco tempo, conquistando la vetta delle tendenze.